Terörist elebaşı Salih Müslim'i Türkiye korkusu sardı: Türkleri kızdırmak istemiyorlar! | Türkiye'nin hedefi bölgede bir Türkmen devleti...
Mehmetçik yurt içi ve yurt dışında teröristlere nefes aldırmazken, örgüt içinde yaşanan çaresizliği teröristbaşı Salih Müslim gözler önüne serdi. Teröristbaşı Müslim yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'den çıkmasının zor olduğunu ifade ederken "Uluslararası güçler de Türkiye'yi kızdırmak istemiyor" dedi. Müslim ayrıca Türkiye'nin bölgede bir Türkmen devleti kurma hedefi olduğunu da vurguladı. İşte detaylar...
Türk askeri yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK ile kararlı mücadelesini sürdürürken her geçen gün bir terörist inine daha başarılı operasyonlar düzenleniyor.
MEHMETÇİK KORKULU RÜYALARI OLDU
Mehmetçik, PKK'ya yönelik operasyonlarını tüm hızıyla sürdürürken TSK bebek katili teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
TERÖRİSTBAŞI ÇARESİZLİKLERİNİ İTİRAF ETTİ
PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Salih Müslim, terör örgütünün kanalında örgütün yaşadığı çaresizliği itiraf etti.
TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ HEDEFİ TÜRKMEN DEVLETİ
Teröristbaşı Müslim diğer yandan Türkiye'nin bir Türkmen devleti kurma planının olduğunun altını çizerken "Şimdi Türkmenler için başka bir plan çiziyor. Yani Kuzey ve Doğu Suriye'de bir Türkmen devleti kuracaklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.
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