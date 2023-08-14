Terörist elebaşı Salih Müslim’i Türkiye korkusu sardı: Türkleri kızdırmak istemiyorlar! | Türkiye’nin hedefi bölgede bir Türkmen devleti...

TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ HEDEFİ TÜRKMEN DEVLETİ

Teröristbaşı Müslim diğer yandan Türkiye'nin bir Türkmen devleti kurma planının olduğunun altını çizerken "Şimdi Türkmenler için başka bir plan çiziyor. Yani Kuzey ve Doğu Suriye'de bir Türkmen devleti kuracaklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.