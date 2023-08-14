Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İYİ Parti’ye yerel seçimlerde ayrı aday göndermesi: Kaybetmeyiz belediye başkanlarımız başarılı

İYİ PARTİ'YE "GİTMEK İSTEYENE KAPI ORADA" GÖNDERMESİ

Kılıçdaroğlu ayrıca kendisine yöneltilen "İYİ Parti ve HDP kendi adaylarını çıkarırsa CHP, İstanbul ve Ankara'yı kaybetmez mi?" sorusuna "Niye kaybedelim? Belediye başkanlarımız başarılı. Biz, ayrıca yeni büyükşehir belediyeleri ve çok sayıda belediye başkanlığını da kazanacağız" yanıtını verdi.