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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ayrı aday göndermesi: Kaybetmeyiz belediye başkanlarımız başarılı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2023 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İYİ Parti’ye yerel seçimlerde ayrı aday göndermesi: Kaybetmeyiz belediye başkanlarımız başarılı

Seçim sonuçlarında büyük bir hezimet yaşamasına rağmen istifaya yanaşmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içinde başlayan değişim hareketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu "Değişimin içinde yaşayanlar bazen değişimi fark etmeyebilirler." ifadeleriyle İmamoğlu'na gönderme yaparken koalisyondan kopması an meselesi olan İYİ Parti'yi de hedef aldı. İYİ Parti'nin seçimlere ayrı adayla girmeleri durumunda İstanbul ve Ankara'nın kaybedilme ihtimaline yönelik gelen soruya Kılıçdaroğlu "Niye kaybedelim? Belediye başkanlarımız başarılı." yanıtını verdi. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDP ve PKK desteğini de almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeyerek mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesmişti.

BAY KEMAL'E KARŞI İSYAN BAYRAĞI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı parti içinde ve tabanda büyük rahatsızlık oluştururken, Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği bazı isimler de Bay Kemal'e karşı isyan bayrağını açtı.

ZOOM ÜZERİNDEN DARBE TOPLANTISI

Hatta Ekrem İmamoğlu "İktidar için değişim" adında bir internet sitesi kurmasının ardından Zoom üzerinden CHP'nin ağır toplarıyla bir araya gelerek adeta Kılıçdaroğlu'na karşı bir darbe toplantısı gerçekleştirdi. Yine Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen isimlerden olan Tanju Özcan ise Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüyerek CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'na sandalye fırlattı.

"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.

İHANET SONRASI İLK KEZ YÜZYÜZE

Bu gelişme sonrası CHP'de belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda Ekrem İmamoğlu ihaneti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk kez yüzyüze geldi.

"DEĞİŞİM İÇİNDE YAŞAYANLAR BAZEN FARK ETMEZ"

Yaşanan gelişmeler sonrası fondaş T24'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu parti içindeki değişim çağrılarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu seçimler sornası parti içinde derin bir üzüntü olduğunu söylerken değşiim çağrılarına yönelik ise "Değişimin içinde yaşayanlar bazen değişimi fark etmeyebilirler." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'YE "GİTMEK İSTEYENE KAPI ORADA" GÖNDERMESİ

Kılıçdaroğlu ayrıca kendisine yöneltilen "İYİ Parti ve HDP kendi adaylarını çıkarırsa CHP, İstanbul ve Ankara'yı kaybetmez mi?" sorusuna "Niye kaybedelim? Belediye başkanlarımız başarılı. Biz, ayrıca yeni büyükşehir belediyeleri ve çok sayıda belediye başkanlığını da kazanacağız" yanıtını verdi.

İmamoğlu’na bir kez daha İstanbul’u işaret etti

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