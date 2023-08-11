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Tamer Karadağlı kimdir? Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı nereli, kaç yaşında?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023
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Tamer Karadağlı kimdir? Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı nereli, kaç yaşında?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'deki karara göre Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı. Çocuklar Duymasın adlı dizide 'Haluk' karakteriyle gönüllere taht kuran Karadağlı'nın hayatı hakkında detaylar sorgulanmaya başladı. Peki, Tamer Karadağlı kimdir, nereli? İşte, hayatı hakkında bilgiler...

"Tamer Karadağlı kimdir, nereli?" sorusu Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından gündeme getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilişkin atama kararları da Resmi Gazete'de yerini aldı. Karara göre; oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atandı. İşte, Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler...

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI

Atama kararlarında dikkat çeken bir isim yer alırken ünlü oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Tamer Karadağlı 24 Mayıs 1967'de Ankara'da dünyaya geldi. Azeri kökenli olan ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir.

İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar ABD'ye gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır.

Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. TED Ankara Kolejinden sonra Çankaya Lisesinden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı, ilk filmini 1993 yılında çevirdi.

Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.

11 Ağustos 2023'de dönemin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştır.

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