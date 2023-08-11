Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı’ya peş peşe tebrik mesajı! “Yolun açık olsun”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Karadağlı'nın dizi ve tiyatro sahnesinde birlikte rol aldığı arkadaşları Pınar Altuğ, Volkan Severcan ve Nefise Karatay'dan peş peşe tebrik mesajları geldi.