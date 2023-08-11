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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı’ya peş peşe tebrik mesajı! “Yolun açık olsun”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Karadağlı'nın dizi ve tiyatro sahnesinde birlikte rol aldığı arkadaşları Pınar Altuğ, Volkan Severcan ve Nefise Karatay'dan peş peşe tebrik mesajları geldi.

Giriş Tarihi: 11.08.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 14:04
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı’ya peş peşe tebrik mesajı! “Yolun açık olsun”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı’ya peş peşe tebrik mesajı! “Yolun açık olsun”

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan oyuncuya rol arkadaşlarından peş peşe tebrik mesajları geldi.

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı’ya peş peşe tebrik mesajı! “Yolun açık olsun”

Yıllarca birlikte rol aldığı Pınar Altuğ, meslektaşı ve yakın dostu Tamer Karadağlı ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı’ya peş peşe tebrik mesajı! “Yolun açık olsun”

Oyuncu, paylaşımının altına "Yeni görevinde başarılar diliyorum canımmm" notunu ekledi.

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı’ya peş peşe tebrik mesajı! “Yolun açık olsun”

Karadağlı'ya bir tebrik paylaşımı da 'Serhat' dizisindeki rol arkadaşı Nefise Karatay'dan geldi.