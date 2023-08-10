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Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı! Karar Resmi Gazete'de!

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Giriş Tarihi: 11.08.2023 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023
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Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı! Karar Resmi Gazete’de!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de dikkat çeken bir isim yer aldı. Resmi Gazete'deki karara göre Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de çok sayıda atama kararı yer aldı.

TAMER KARADAĞLI GÖREVE GETİRİLDİ

Atama kararlarında dikkat çeken bir isim yer alırken ünlü oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.

"BEN TÜRK MİLLİYETÇİSİYİM ARKADAŞ"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı, "Ben Türk Milliyetçisiyim arkadaş. Türk askerine, polisine kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan bir insanım."konuşmasıyla büyük alkış toplamıştı.

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Azeri kökenli olan ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar ABD'ye gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır. Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. TED Ankara Kolejinden sonra Çankaya Lisesinden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı, ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.

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