14 Ağustos 2023, Pazartesi
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MSB: 5'i FETÖ 1'i PKK terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı

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Giriş Tarihi: 14.08.2023 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023
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MSB: 5’i FETÖ 1’i PKK terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye sınırında 5'i FETÖ, 1'i PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığını açıkladı.

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