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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "YOİKK" toplantısına başkanlık edecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.08.2023 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz YOİKK toplantısına başkanlık edecek

Ekonomide işlerin rayına oturtulması için hükümet var gücüyle efor sarf ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı’na başkanlık edecek.

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