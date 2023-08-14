CHP fondaşı Can Ataklı’nın hedefinde küçük ortaklar var: CHP’ye asalak gibi yapıştılar! Bunlar belkemiksiz ve onursuzlar...

"BİZ OLMASAYDIK BU KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKMAZDI"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise CHP'nin oy oranıyla ilgili geçtiğimiz ay çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.Babacan "Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüzde 9,5'tan yüzde 16,3'e çıktı. Türkiye genelinde oy artışı 2,5 puan ama Kahramanmaraş'ta 6.8 puan. Kahramanmaraş'ta CHP'nin 1 milletvekili vardı, 2 oldu. İkincisi de bizim il başkanımız. Gaziantep'te Cumhuriyet Halk Partisi bir önceki seçimde yüzde 15 oy çıkartmış. Şu anda yüzde 20.4. 5 puan artış var. Bizim adaylarımızın olduğu illerin hemen hemen tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. Biz olmasaydık bu kadar milletvekili çıkmazdı. Bu kadar oy da alamazdı." ifadelerini kullanmıştı.