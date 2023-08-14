CHP’de istenmeyen adam Eren Erdem! Delege savaşlarında kılıçlar çekildi: Hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecek

VARLIĞINIZ ADİL DEĞİL

"Sizin varlığınız adil değil. Biraz daha sert konuşayım sizin varlığınız benim için meşru değil. Siz bu örgütten onay almış bir kişi değilsiniz.

Siz kurultaya giderken atanmış bir MYK üyesisiniz. Dolayısıyla bakın size söylüyorum sayın örgüt, bu partinin sokağını bilmeyen, külünü yutmayan, içimizden çıkanları seçtirmeyecekseniz CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir" ifadelerini kullandı.