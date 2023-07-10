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Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın gazeteci Can Ataklı Ekrem İmamoğlu'nun üstünü çizdi: İBB adaylığı bitmiştir

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Giriş Tarihi: 10.07.2023 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın gazeteci Can Ataklı Ekrem İmamoğlu’nun üstünü çizdi: İBB adaylığı bitmiştir

İBB Başkanı seçildiği günden bu yana İstanbul'un sorunları yerine kendi siyasi kariyeri peşinde koşan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanlık koltuğu için adeta İstanbul'u unuttu. İmamoğlu'nun İstanbul'u ihmali sonrası durumu fırsat bilen Kılıçdaroğlu yandaşı Can Ataklı ise İBB Başkanı'nı adeta topa tuttu. "Ekrem İmamoğlu'nun İBB adaylığı bitmiştir." diyen Ataklı, "İstanbul'a kalıcı, herkesin parmak ısırdığı tek bir eser bile bırakmadı." eleştirisinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk yarışında karşılıklı hamleler devam ederken, taraflara yakın fondaş gazeteciler de zaman zaman devreye giriyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Can Ataklı, koltuk mücadelesinin şiddetlendiği bugünlerde İmamoğlu'na yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

ÖRGÜTLERİ KENDİNE BAĞLADI
Ekrem İmamoğlu, seçim yenilgisinin ardından faturayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesen ilk isim oldu. İmamoğlu, "Değişim" talep ederken, Kılıçdaroğlu'ndan "hayır" yanıtını aldı. Kılıçdaroğlu, MYK'yı kendine yakın isimlerden kurdu, parti örgütlerini de kendisine bağladı.

Bu hamleler ile İmamoğlu'nun önüne seti çeken Kılıçdaroğlu, her fırsatta da İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'nda kalması gerektiğini belirtiyor. İmamoğlu ise, ekibinin belirlediği adımları kamuoyunu yanına alacak şekilde atıyor. "Değişim" taleplerinin listelendiği bir platform İmamoğlu tarafından açıldı.

KARŞILIKLI HAMLELER
Yine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için Ankara'ya yürüyor. Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Özgür Özel Genel Başkanlık için adaylığını açıkladı. Partinin eski kurt siyasetçileri de Kılıçdaroğlu'nun karşısında.

Ekrem İmamoğlu, net bir liderlik duruşu göstermezken, kamuoyu desteğini alacak şekilde açıklamalar ve hamleler yapıyor. Daha sakin kalan taraf olarak gözüken Kemal Kılıçdaroğlu ise, partinin içindeki aykırı sesleri tek tek ayıklıyor ve yerlerini yeni isimlerle doldurarak koltuğunu sağlamlaştırıyor.

Parti içi mücadelede devam ederken bir yandan CHP tarafından fonlanan Ekremci ve Kemalci gazeteciler de zaman zaman sivri çıkışlar yapıyor. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bililinen Can Ataklı, İmamoğlu'na verdi veriştirdi.

ATAKLI'DAN İMAMOĞLU'NA SALVOLAR
Son yayınladığı videosunda "Ekrem İmamoğlu'nun İBB adaylığı bitmiştir." diyen Ataklı "İstanbul'a kalıcı, herkesin parmak ısırdığı tek bir eser bile bırakmadı." ifadelerini kullandı.

Ataklı, İmamoğlu'nun bugün yapılacak bir seçimde İstanbul'da kazanma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

"SORUNUN ADI İMAMOĞLU'DUR"
Ataklı daha önce de İmamoğlu'nu hedef alan açıklamalarda bulunarak, "İstanbul İmamoğlu'na oy vermeyebilir. Belediye olarak pek çok iş yapılmadı. İstanbul'da gözle görünür bir değişiklik yok. Çok büyük bir başarı gözükmüyor. CHP'de sorunun adı Ekrem İmamoğlu'dur. İmamoğlu kamuoyunda destek bulabilir ancak CHP örgütü kendisini hiç istemiyor." demişti.

"OPERASYON YÜRÜTÜYOR"
Kılıdçaroğlu'na yakın isimlerden Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da, İmamoğlu'nun CHP'yi daha da sağa çekmek için operasyon yürüttüğünü söylemişti. "Ekrem İmamoğlu erken bir genel başkanlık yarışını başlatmış görünüyor." diyen Yanardağ, "Ben de buna talibim dediğiniz zaman ben daha yakışıklıyım daha gencim dersiniz bunların ikisi de tartışmalıdır ayrıca, kim genç kim yakışıklı belli olmaz. Ben bu partinin daha sağa çekilmek için bir operasyon yürütüldüğü kanaatindeyim." şeklinde konuşmuştu.

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