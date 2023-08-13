İstanbullular Ekrem İmamoğlu’nu istemiyor: Neron Roma’yı yaktı bu gidişle Ekrem de İstanbul’u yakacak! #EkremsizistanbulLoading

2019 yerel seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanı olan CHP'li Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinden beri hiçbir vaadini yerine getirmedi. AK Parti döneminde başlatılıp bitmek üzere olan projeleri sonlandırıp altına kendi imzasını atan, birçok projenin üzerine beton döken, İstanbullunun parasını reklam afişlerine harcayan Ekrem İmamoğlu, akıllarda 'tatilci' olarak yer etti. Arızalı metrobüsleriyle vatandaşı yolda bırakan İmamoğlu daha ulaşım sorununu bile çözemezken bir de "Kazandık, İstanbul'a kazandırdık" sloganıyla 16 milyona hizmet etmiş algısı oluşturmaya devam ediyor. Artık bu algı çalışmasının işlemediği İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu boykot ediyor.