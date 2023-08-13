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İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu istemiyor: Neron Roma'yı yaktı bu gidişle Ekrem de İstanbul'u yakacak! #EkremsizistanbulLoading

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Giriş Tarihi: 13.08.2023 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023
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İstanbullular Ekrem İmamoğlu’nu istemiyor: Neron Roma’yı yaktı bu gidişle Ekrem de İstanbul’u yakacak! #EkremsizistanbulLoading

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘hizmet ettik’ algısını oluşturduğu İstanbullular tarafından boykot ediliyor. Yaprakların alkışladığı İmamoğlu, 2019’dan beri söz verdiği vaatlerin hiçbirini yerine getirmeyerek İstanbul’un gerilemesine sebep oldu. Bu noktada vatandaşlar çileden çıkarken Twitter, #EkremsizistanbulLoading etiketiyle çalkalandı.

2019 yerel seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanı olan CHP'li Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinden beri hiçbir vaadini yerine getirmedi. AK Parti döneminde başlatılıp bitmek üzere olan projeleri sonlandırıp altına kendi imzasını atan, birçok projenin üzerine beton döken, İstanbullunun parasını reklam afişlerine harcayan Ekrem İmamoğlu, akıllarda 'tatilci' olarak yer etti. Arızalı metrobüsleriyle vatandaşı yolda bırakan İmamoğlu daha ulaşım sorununu bile çözemezken bir de "Kazandık, İstanbul'a kazandırdık" sloganıyla 16 milyona hizmet etmiş algısı oluşturmaya devam ediyor. Artık bu algı çalışmasının işlemediği İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu boykot ediyor.

İstanbul'un trafik çilesini azaltacak çözümlerimiz var diyen Ekrem İmamoğlu, bakımsız bıraktığı metrobüslere ve iett otobüslerine yıllardır çare bulamadı. Üstelik öğrenciler için ücretsiz ulaşım sözünü de çiğnedi. Tam akbil, 777 liradan 1177 liraya çıkarken öğrenci akbili, 140 liradan 212 liraya yükseldi.


Durum böyle olunca İstanbullular İmamoğlu'nu boykot etmek için Twitter'da toplandı.

#EKREMSİZİSTANBULLOADING

Geçtiğimiz günlerde arkasından dumanlar çıkan İETT otobüsüyle İstanbul trafiğinde yine korku dolu anlar yaşanmıştı. Her bir olay bir önceki unuttururken Ekrem İmamoğlu için #EkremsizistanbulLoading kampanyası düzenlendi.

Sosyal medya kullanıcıları, İmamoğlu'nun durduğu projelere, tatil düşkünlüğüne, ulaşım sorunlarına atıfta bulundu. İşte o yorumlardan bazıları…

CHP’li İBB bildiğiniz gibi! Reklam var metro yok CHP'Lİ İBB BİLDİĞİNİZ GİBİ! REKLAM VAR METRO YOK

İBB Başkanı İmamoğlu’nun algı çalışmaları İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NUN ALGI ÇALIŞMALARI
İstanbullunun bitmeyen çilesi: İETT İSTANBULLUNUN BİTMEYEN ÇİLESİ: İETT
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