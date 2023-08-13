İYİ Parti - CHP kavgası giderek büyüyor! Canlı yayında birbirlerine girdiler
14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan 8'li koalisyonda kavga devam ediyor. İYİ Partili kurmaylar 'müstakil seçim' hazırlıklarına başlarken, Akşener 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri koparmaya hazırlık yapıyor. Öte yandan CHP'li Gaye Usluer ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez canlı yayında birbirine girdi.
CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim, yerel seçimlere giderayak günden güne büyüyor.
Meral Akşener'in kurmayları 'müstakil seçim' taleplerini dillendiriyor, Akşener ise 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri tümden koparmaya hazırlık yapıyor.
Hatırlanacağı üzere Akşener genel seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullanmıştı.
Takip eden süreçte "Lamı cimi yok seçimi kaybettik" diyen Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da 'emekli ol' diye yüklenmişti.
AKŞENER'DEN CHP'YE BÜYÜK TAARRUZ
Bir yandan da gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamalara çevrildi.
Kulislerde Akşener'in 26 Ağustos'ta sert bir açıklama yapacağı, "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" diyeceği, beldelerde bile seçime müstakil gireceklerini ilan edeceği konuşulmaya başlandı.
Öte yandan İYİ Parti Siyasi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural'ın "İttifaklara ne mecburuz ne de mahkumuz. Böyle bir mecburiyeti reddediyoruz. Türkiye'nin sorunlarının çözüm yeri genel seçimdir. iradenin değiştirilmesi gereken yer genel seçim. yerel seçimlerin siyasi sonucu olmaz" sözleri CHP'de rahatsızlık oluşturdu.
OKTAY VURAL'IN 'İTTİFAK' SÖZLERİNE CHP'DEN TEPKİ
Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarla ön plana çıkan Sözcü TV'de CHP'li Gaye Usluer, "Sayın Oktay Vural, İYİ Parti içerisinde önemli görevi olan bir kişi ve "Yerel seçimlerin siyasi sonucu olmaz" diyor. Aslında siyasi sonucu olur. Hem genel hem de yerel seçimlerin siyasi sonucu olur. Neticede 2019 yılında 11 büyükşehir el değiştirdiğinde, çok şey değişti. Onun için "yerel seçimlerin siyasi sonucu olmaz" demek ne kadar doğrudur bunu tartışmak lazım" diyerek İYİ Partili Vural'a tepki gösterdi.
CHP: "BALIKESİR'İ İYİ PARTİ YÜZÜNDEN KAYBETTİK"
Usluer'in "2019'da Balıkesir'i İYİ Parti yüzünden kaybettik" sözleri ile gerilimin fitilini ateşledi.
CHP'li Gaye Usluer konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;
Elbette ki ittifaklar karşılıklık fedakarlıklar yapılarak oluşturulmuştur. Ancak bunun sonuncunda örneğin Balıkesir ili, sayın Turhan Çömez'in de milletvekili olduğu il yapılan anketlerde CHP adayı tarafından alınabiliyor görülürken ittifak nedeniyle İYİ Parti'ye verilmiştir ve Balıkesir kaybedilmiştir. Esasında hep o kazanılan 11 büyükşehiri konuşuyoruz ama kaybedilen şehirler de ittifakların sonucudur. Bunları da belki tartışmak gerekir.
İYİ Parti "11 büyükşehir bizim sayemizde alındı" diyor ama burada karşılıklı fedakarlık süreci oluşmuştur. Örneğin Balıkesir CHP adayı olduğunda kazanılabiliyorken İYİ Parti orada iddiada bulunmuştur. "Biz alalım, biz alırız" diye, alamamıştır. Bu sözler üzerine İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, CHP'li Gaye Usluer'e çok sert tepki gösterdi.
İYİ PARTİ: CHP TEŞKİLATLARI ÇALIŞMADIĞI İÇİN KAYBETTİK
2019'daki yerel seçim döneminde CHP teşkilatlarının çalışmadığı için Balıkesir'in kaybedildiğini öne süren Çömez, "Haksız ithamda bulunuyorsunuz. Söyledikleriniz doğru değil Balıkesir özelinde. Ben şimdi kalkar "CHP teşkilatları çalışmadı" desem polemik büyür. Söyledikleriniz yanlış" ifadelerini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU DA %60 ALAMADI" YANITI
Çömez, Kılıçdaroğlu'nun genel seçimde aday olmasının hata olduğunu ima ederek Usluer'e "Ona bakarsınız Kemal Bey de seçimlerden önce %60 kazanıyordu sizin anketlerinize göre" yanıtını verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lise kayıt takvimi 2023-2024 | Lise (9-10-11-12. sınıf) kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gerekli evraklar neler?
- Fenerbahçe'ye panter gibi kaleci! Uçuş planı yapılıyor! 9 milyon Euroluk müjde açıklanmak üzere!
- Memura 33.880 TL, Emekliye 15.210 TL maaş! 7 milyona 3 ayda 1 altın testi açılacak! %35'lik Toplu sözleşme zammı, 3600 ek gösterge, 8.077'lik seyyanen artış...
- Müge Anlı ne zaman başlayacak, tarihi belli oldu mu? 2023-2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm takvimi
- YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuç tarihi açıklandı mı?
- AÖF 2023 - 2024 yaz okulu sınavları online mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
- Emekli 2024 maaş zam oranı değişti! 7.500 TL maaş alana en düşük 10.000 TL MAAŞ! Kuruşu kuruşuna SSK, BAĞ-KUR yeni maaşlar...
- Fenerbahçe adaya kamp kurdu! Bu kez Manchester City'nin yıldızı geliyor! 32 milyon Euro bonservis...
- Üniversiteler ne zaman, hangi ayda açılacak? Üniversiteler Eylül ayında açılacak mı?
- EYT'linin maaş takvim çizelgesi çıktı! Maaş ve ikramiyeler toplu ödeniyor! 1996 - 1997 -1998 - 1999 ve öncesinde sigortalıya SGK tablosu...
- Emekliye hafta sonu müjdesi geldi! SSK, BAĞKUR, 4C emeklisi hepsini kapsıyor! 7.500 - 8.000 - 9.000 - 10.000 TL ek ödeme...
- Orta hasarlı binalar yıkılacak mı son dakika? Orta hasarlı binalara ne olacak, açıklama geldi mi?