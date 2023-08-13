İYİ Parti - CHP kavgası giderek büyüyor! Canlı yayında birbirlerine girdiler

Hatırlanacağı üzere Akşener genel seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Takip eden süreçte "Lamı cimi yok seçimi kaybettik" diyen Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da 'emekli ol' diye yüklenmişti.