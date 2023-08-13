CHP'li İBB bildiğiniz gibi! Reklam var metro yok
Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler sonrası İstanbul'u unutup Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu, reklam kampanyalarına bir yenisini daha eklendi. İmamoğlu, Ataköy-İkitelli metro hattı arasındaki üç istasyonu açmadan reklamını yaptı. Yol kenarında, "5 yeni metro açtık" billboard ilanında metro hattını açtıklarını söyledikleri hattın olmadığı görüldü.
Giriş Tarihi: 13.08.2023
10:15 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023
10:15
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bahçelievler Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde Kuleli İlköğretim Okulu binasının hemen yanındaki İBB reklam panosunda "5 metro açtık" şeklinde verdiği hat isimlerinden Ataköy - İkitelli Metrosu'nun duraklarının AK Parti döneminde yapılan durakların açılmadığı kaderine terk edildiği görüldü.
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İBB'nin reklam panosunda açıldığı söylenen Ataköy İkitelli metrosunun duraklarına giden vatandaş AK Parti döneminde yapılan çalışmalardan başka hiçbir çalışma yapılmadığını ve açılmadığını görünce tepki gösterdi.
İBB'nin açılışını yapmadığı hizmetleri bilbortlarda açmış gibi reklamını yapmasının doğru olmadığını belirten vatandaşlardan A.K., "İBB projesini durdurduğu Ataköy ikitelli metrosunun açtık diye reklamını bilbortlarda yapmaktadır.
Bu metronun durakların üç tanesi Yenibosna Mahallesi'nde de AK Parti döneminde yapımı başlayan Çobançeşme metro durağının çalışmalarını durdurdu.
(Çoban çeşme mevki, İhlas metro Durağı ve Doğu sanayi sitesi) bilborttaki açtık yazısına göre gittiğim üç durak da kapalı. 153'ü de arayarak durakların kapalı olduğunu şikayette bulundum" dedi.