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Karadeniz’de sıcak saatler… Rusya’dan kuru yük gemisine uyarı ateşi

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 13.08.2023 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023
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Karadeniz’de sıcak saatler… Rusya’dan kuru yük gemisine uyarı ateşi

Son dakika haberi… Son dakika haberi... Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Ukrayna limanına doğru hareket eden kuru yük gemisine uyarı ateşi açıldığını bildirdi.

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