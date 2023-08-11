Meral Akşener'den CHP'ye 3 şart! İplerin koptuğu CHP-İYİ Parti cephesi yangın yeri | Buğra Kavuncu’dan bomba açıklama...
Tarihi 14-28 Mayıs seçimlerinde koalisyonun dağılması ile birbirine düşen İYİ Parti ve CHP’de artçı depremler sürüyor. Bütün gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapmayı planladığı açıklamaya çevrilirken İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Tabanın seçime bağımsız girmeyi istediğini ifade eden Buğra Kavuncu, "Teşkilatlarımızda münferit, bağımsız, müstakil ve kendi başına hareket etme arzusu ve bu yerel seçimlere tek gitme arzusu çok yüksek." dedi. CHP’nin yüzüne kapıları kapatan Akşener'in CHP ile bağları koparacağı konuşulmakta ve gerçekleşmesi çok zor olan bir 'ittifak' ihtimalinde ise 3 zor şart sunacağı iddia edildi. İşte detaylar
AKŞENER'DEN CHP'YE SERT SÖZLER
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener genel seçim sonrası 24 Haziran'da düzenlenen kurultayda CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NA SALLADI: EMEKLİ OL
Akşener son olarak geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu'na sallayarak, "Lamı cimi yok seçimi kaybettik" dedi.
Kılıçdaroğlu'na 'emekli ol' göndermesi de yapan Akşener, "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir" ifadelerini kullandı.
AKŞENER'İN KURMAYLARI İTTİFAKI HEDEF ALDI
Meral Akşener bu çıkışları yaparken kurmayları da CHP ile yapılan ittifakı hedef alarak "Müstakil seçim" söylemlerini açık açık dillendirdi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu gibi isimler Kavuncu, 14-28 Mayıs'taki seçimler sonrası ittifakın bittiğinin altını çizip İYİ Parti tabanında 'seçimlere ayrı girelim' talebi olduğunu söyledi.
AKŞENER 26 AĞUSTOS'TA İPİ KOPARACAK
İYİ Partili isimler ittifakı bitirecek zemini oluştururken son darbeyi Meral Akşener'in vuracağı konuşuluyor. Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta Akşener'in 26 Ağustos'ta sert bir açıklama yapacağı, "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" gündeme geldi.
BUĞRA KAVUNCU'DAN YENİ AÇIKLAMA
26 Ağustos'a gün sayılırken Meral Akşener'in en yakınındaki isimlerden Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu CHP ile yapılan ittifakı bir kez daha hedef aldı.
"YEREL SEÇİMLERE TEK GİRME ARZUSU ÇOK YÜKSEK"
CHP ile ittifakı eleştiren Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nu yanına alan Buğra Kavuncu İYİ Parti Eskişehir İl Başkanlığında konuştu.
Kavuncu teşkilatların seçime 'müstakil' girmek istediğini belirterek şunları söyledi:
"Teşkilatlarımızda münferit, bağımsız, müstakil ve kendi başına hareket etme arzusu ve bu yerel seçimlere tek gitme arzusu çok yüksek. Bunun altını çizebilirim. 44 il başkanlığında yaptığım görüşmelerde, ziyaretlerde. Kararı verecek olan genel merkezdir. Ama bir iş birliği olsun, olmasın bizim teşkilatlarımız tüm hızla yerel seçimlere her il, her ilçe için belediye meclis üyeleri de dahil olmak üzere hazırlığını maksimum düzeyde yapmaktadır"
KULİSLLER SALLANIYOR: AKŞENER CHP'DEN NE İSTEYECEK
İYİ Parti peş peşe ittifakı bitirecek çıkışlar yapsa da Akşener'in CHP'den bazı talepleri olacak
AT PAZARLIĞI: İMAMOĞLU, YAVAŞ VE İZMİR!
İddiaya göre Akşener yerel seçimler için at pazarlığı yapacak ve CHP'den 3 istekte bulunacak. İlk 2 isteği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili olurken Akşener'in son isteği ise İzmir olacak!
Konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Milliyet Yazarı Zafer Şahin şu detayları verdi:
"CHP'siz yerel seçim planları yapan İYİ Parti'nin somut bir şekilde harekete geçtiği görülüyor.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'ya göre Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta vereceği mesaj "Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak" kadar önemli!
Şahsi kanaatim dağ fare doğuracak ama çıta bu kadar yükseğe konulunca ne söyleyeceğini merak etmiyor da değilim. Kimilerine göre Akşener, CHP ile yolları kesin olarak ayıracak ve yerel seçimde her ilde kendi adayını çıkaracağını ilan edecek. İYİ Parti'nin zaten başından beri yapması gereken bu değil mi? 2018'den beri CHP ile hareket ediyor ve bir adım ileri gidemiyorlar. Bir kez daha aynı hataya düşerlerse kendilerini bekleyen son bugünden belli. Dolayısıyla böyle bir hamle siyasette önemli bir başlangıç sayılamaz. Olsa olsa köprüden önceki son çıkışa kendini atma çabası olarak değerlendirilebilir.
Muhtemelen daha farklı bir şey söyleyecek İYİ Parti lideri. Tüm dünyada yükselen milliyetçi dalgayı işaret ederek Türk siyasetinde bir "Milliyetçi Cephe" kurulması önerisinde bulunabilir mesela. Açıklama için 26 Ağustos tarihinin seçilmesi bu ihtimali akıllara getiriyor. Mantıklı ama hayata geçmesi neredeyse imkânsız bir proje bu da.
AKŞENER'İN 3 İSTEĞİ
Akşener o gün ne söylerse söylesin önümüzdeki süreçte takip edeceği yol haritası bugünden belli aslında.
İYİ Parti'nin yerel seçimde 3 büyük ilde olmazsa olmazları var. Daha doğrusu CHP'den 3 isteği…
1-İstanbul'da aday Ekrem İmamoğlu olacak.
2-Ankara adayı Mansur Yavaş'tan başkası olamaz…
3- İstanbul ve Ankara'da bu iki adaya verilecek desteğin karşılığı olarak İzmir, İYİ Parti'ye bırakılacak. Aday bile belli. Bir süredir İzmir sokaklarını arşınlayan Ümit Özlale…
CHP'nin böyle bir teklife kolay kolay onay vereceğini sanmam. Kılıçdaroğlu'nun iç sesi Bülent Kuşoğlu daha geçen hafta "Kazandığımız hiçbir belediyeyi kimseyi vermeyiz" dedi. Ama siyaset bu. 24 saatte bütün dengeler değişir… Bir tarafta İstanbul ve Ankara… Diğer tarafta yıllardır CHP'nin kalesi olarak kabul edilen İzmir…
Sizce hangisinden vazgeçmek daha zor?"
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