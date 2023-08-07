MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den yerel seçim mesajı: Belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi muhakkak surette kaldırılmalıdır

"ZİLLET İTTİFAKININ BÜTÜN KİRLİ ÇAMAŞIRLARI ORTALIĞA SAÇILMIŞTIR"

Muhalefet partilerinin, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğramakla kalmadığına, çetin ve çetrefilli iç sorunlara gömüldüğüne dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Nevzuhur değişim hezeyanları, muhalefetin pespaye ve perişanlığının nasıl bir acınası hale geldiğini ibra ve ifşa etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde, zillet ittifakının maskesi düşmüş, bütün kirli çamaşırlar ortalığa saçılmıştır. Cumhurun 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta elde ettiği demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taçlanması, ülkemizin geleceği açısından mühim ve milli bir zarurettir. Nitekim belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi, muhakkak surette kaldırılmalıdır ve Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'yla bu göreve hazırdır."

Yerel seçimlerde, partisinin 4 mevcut belediye başkanlığının muhafaza edilmesini, bunun üzerine yenilerinin ve hatta daha çoğunun eklenmesini isteyen MHP Lideri Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermeliyiz. İşleyen kongre takvimimiz sonucunda temin ve tecelli edecek dinamik teşkilat yapımızla başarıya ulaşacağımızdan, Türkiye'mize sonuna kadar sahip çıkacağımızdan asla kuşku duymuyorum." sözlerini sarf etti.

Bahçeli, Türkiye'nin, marka değeri çok büyük bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Bazen kıskançlıkla, bazen hayranlıkla, bazen hasislikle, bazen de husumetle bakılan bir ülke gerçeği, artık dünya siyaset sahnesinde göz kamaştırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"MÜCADELE SÜRECİNDE HEPİNİZE GÜVENİYORUM"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle muazzam bir serpilme ve yükselme dönemine geçiş sağladığını, Cumhur İttifakı'nın da Türk-İslam asırlarının emanetlerini devraldığını belirterek, mesajını şöyle tamamladı:

"Kaldı ki biz, Türkiye'nin tarafıyız, zillete düşenler de terör örgütlerinin ve sömürgeci efendilerinin tarafıdır. Önümüzdeki mücadele sürecinde hepinize güveniyorum. Şölen ortamında geçecek kongrelerimizde kaybeden yoktur, bilakis kazanan Milliyetçi-Ülkücü Hareket'tir. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini omuzlayacak kadroların seçimiyle Kızılelma yürüyüşümüz sağlam ve sağduyulu iradeyle sürüp gidecektir. Milli birlik ve kardeşliğimiz, milli hakimiyet ve hükümranlık haklarımız, refah ve bereketimiz, huzurlu ve güvenli yarınlarımız için vatandaşlarımıza çağrım, gelin bir olalım, diri olalım, birlikte Türkiye olalım. Bu duygu ve düşüncelerle kongremizin hayırlı olmasını bahusus temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun, Cenabıallah yar ve yardımcınız olsun. Ne mutlu Türküm diyene."