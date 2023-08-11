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MSB son dakika açıkladı! Saldırı hazırlığındaydılar | Suriye kuzeyinde 12 terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 11.08.2023 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023
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MSB son dakika açıkladı! Saldırı hazırlığındaydılar | Suriye kuzeyinde 12 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Dün ve bugün yapılan operasyonlar sonrasında toplamda 21 terörist öldürüldü.

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