Meral Akşener CHP’nin kırmızı çizgisini çiğnemekte kararlı! Hedefinde İzmir var

AKŞENER'DEN CHP'YE BÜYÜK TAARRUZ

Tam da bu noktada gözler Meral Akşener'in Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamalara çevrildi.



Kulislerde Akşener'in 26 Ağustos'ta sert bir açıklama yapacağı, "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" diyeceği, beldelerde bile seçime müstakil gireceklerini ilan edeceği konuşulmaya başlandı.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'siz yerel seçim planları yapan İYİ Parti'nin somut bir şekilde harekete geçtiği görülüyor.



İYİ PARTİ İZMİR'DE O İSMİ ADAY ÇIKARACAK

Bu kapsamda CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de İYİ Parti'nin CHP adayını desteklemeyeceği, kendi adayığını çıkaracağı iddia edildi.



Bu kapsamda Akşener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı, İzmir Milletvekili Ümit Özlale ismi üzerinde durduğu konuşuluyor.