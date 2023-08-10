Başkan Erdoğan: CHP'nin kentsel dönüşüme saldırısının gerisinde halk düşmanlığı var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı yoluyla katıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "325 konteyner kentte 178 bin 350 konteynerin kurulumu yapılmıştır. 15 Ağustos'a kadar inşallah tesislerde ve çadırlarda kalan az sayıdaki vatandaşımızı konteynerlere yerleştirmiş olacağız." dedi. Muhalefete kentsel dönüşüm eleştirisinde bulunan Başkan Erdoğan, “Son Seçim sürecinde meselenin bu kadar masum olmadığını anladık. CHP'nin kentsel dönüşüme saldırısının gerisinde halk düşmanlığı var. Bunlar vatandaşa hizmet etmez.” ifadelerine yer verdi. Galatasaray'ın 250 konutun yapımı için destek verdiğini hatırlatan Erdoğan, "Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş onları da bekleyeceğiz. Bakalım onlar kaç konutla bu projede yer alacak. Hayırda yarış bu başka bir şey değil. Bu kadar tribünlerden paralar geliyor, bunların bir kısmını buralara aktaralım." cümlesini kurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı ve kritik mesajlar verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR:
KUZEY IRAK'TA 6 ASKER ŞEHİT
Öncelikle dün Pençe Kilit bölgesinde operasyonlar sırasında çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybedenleri bir kez daya yad ediyorum.
DEPREM BÖLGESİNDEKİ FAALİYETLER
325 konteyner kentte 178 bin 350 konteynerin kurulumu yapılmıştır. 15 Ağustos'a kadar inşallah tesislerde ve çadırlarda kalan az sayıdaki vatandaşımızı konteynerlere yerleştirmiş olacağız.
50 binden fazla canımızı bir gecede toprağa verdik. Sizlerin yanında olduğumuzu ifade etmiştik. Deprem bölgesinde elimizi hiç çekmedik. Sahadaki sıkıntıları bizzat takip ettik. Depremzedelerin ihtiyacını gidermeye çalıştık. Maraş'ın neredeyse üçte biri oturulamaz hale gelmişti. Deprem konutu sayısı 18 bin, köy evleri ile 29 bine ulaşıyor. Bu ağır tablo karşısında ümitsizliğe kapılmadık. Evleri iş yerleri yıkılan insanları yeni yuvalarına kavuşturmak için kolları sıvadık. 15 Ağustos'a kadar tesislerde çadırlarda kalanları konteynerlara yerleştirmiş olacağız. 319 bin konutu bir yılda hak sahiplerine vereceğiz.
180 bin konutun ihalesi gerçekleşti. İnşaatlar hızla yükseliyor. Yerinde dönüşüm projesini başlattık. Hibe ve uygun şartlardaki kredi projemiz büyük teveccüh ile karşılandı. Vatandaşlarımız arasında 20 binden fazla Maraşlı kardeşimiz var. Aynı zamanda ekonomi canlanacak, mahalle kültürü hayat bulacak. Ayrıca depremde hasar gören illerde şehir meydanlarını biz yapacağız. Böylece her bir şehrimize asırlar boyu yaşayacak merkez kazandıracağız. Alt ve üst yapısı ile daha görkemli inşa edeceğiz.
Her felaket bize alınması gereken tedbirleri hatırlatmakta. Bu önlemlerin başında kentsel dönüşüm gelmekte. İBB Başkanlığımızdan beri bu meseleyi hep işledik. Bunun bir tercihten öte zorunluluk olduğunu ifade ettik. TOKİ ile yapı stokunun yenilenmesi için yoğun çaba harcadık. 1 milyon 200 bin proje üretti TOKİ. Okul, hastane ve kamu kurumlarını TOKİ eliyle inşa ettik.
TOKİ binaları ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadı, TOKİ alnının akı ile çıktı depremden. Bu süreçte Türkiye'deki sığ muhalefet anlayışının ülkemize ödettiği bedelleri görme fırsatı bulduk. Ne zaman adım atsak CHP hep karşımıza dikildi. Takoz koyan bu ekip doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyerek projelere kara çaldılar. Kendileri ile aynı ideolojiye sahip meslek kuruluşları ile projeleri mahkemeye götürdüler.
MUHALEFETE KENTSEL DÖNÜŞÜM ELEŞTİRİSİ
Son Seçim sürecinde meselenin bu kadar masum olmadığını anladık. CHP'nin kentsel dönüşüme saldırısının gerisinde halk düşmanlığı var. Bunlar vatandaşa hizmet etmez. Bunların gözünde seçmen ancak tıpış oy verdiği zaman insanıdır. Diğer türlü millete nasıl baktıklarını 14 Mayıs sonrası gördük. Öncesinde bedava ev vaat ediyorlarken sonrasında vatandaşı sığındıkları evlerden kapı dışarı ettiler. Depremzedelere olmadık hakaret ettiler. Yüreği yaralı insanları hedef aldılar.
Pek çok ahlaksızlığı sergilediler. 28 Mayıs'tan sonra da mağdur ettikleri kardeşlerimizden özür dilemediler. Bunları unutmayacağız. Sandıktan istedikleri sonuç çıkmadı diye afetzedelere zulmedenleri afişe etmeyi sürdüreceğiz.
Bu takoz zihniyete rağmen yaptık ne yaptıysak. 3.4 milyon konutun dönüşünü sağladık. Türkiye genelinde 6.5 milyon konutu süratle dönüştüreceğiz. 7 ayrı bölgede temel atma töreni gerçekleştiriyoruz Kahramanmaraş'ta. Bugün ilk kazmayı vuruyoruz. bu konutların 913 adedi hayırseverlerimiz tarafından inşa edilecek. Şahsım adına hayırseverlere teşekkür ediyorum. Bu projelerin hayata geçirilmesinde katkısı olan tüm kurumları, hayırseverleri, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.
KULÜPLERE YARDIM ÇAĞRISI
Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş onları da bekleyeceğiz. Bakalım onlar kaç konutla bu projede yer alacak. Hayırda yarış bu başka bir şey değil. Bu kadar tribünlerden paralar geliyor, bunların bir kısmını buralara aktaralım.
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