Başkan Erdoğan: CHP’nin kentsel dönüşüme saldırısının gerisinde halk düşmanlığı var

MUHALEFETE KENTSEL DÖNÜŞÜM ELEŞTİRİSİ

Son Seçim sürecinde meselenin bu kadar masum olmadığını anladık. CHP'nin kentsel dönüşüme saldırısının gerisinde halk düşmanlığı var. Bunlar vatandaşa hizmet etmez. Bunların gözünde seçmen ancak tıpış oy verdiği zaman insanıdır. Diğer türlü millete nasıl baktıklarını 14 Mayıs sonrası gördük. Öncesinde bedava ev vaat ediyorlarken sonrasında vatandaşı sığındıkları evlerden kapı dışarı ettiler. Depremzedelere olmadık hakaret ettiler. Yüreği yaralı insanları hedef aldılar.

Pek çok ahlaksızlığı sergilediler. 28 Mayıs'tan sonra da mağdur ettikleri kardeşlerimizden özür dilemediler. Bunları unutmayacağız. Sandıktan istedikleri sonuç çıkmadı diye afetzedelere zulmedenleri afişe etmeyi sürdüreceğiz.

Bu takoz zihniyete rağmen yaptık ne yaptıysak. 3.4 milyon konutun dönüşünü sağladık. Türkiye genelinde 6.5 milyon konutu süratle dönüştüreceğiz. 7 ayrı bölgede temel atma töreni gerçekleştiriyoruz Kahramanmaraş'ta. Bugün ilk kazmayı vuruyoruz. bu konutların 913 adedi hayırseverlerimiz tarafından inşa edilecek. Şahsım adına hayırseverlere teşekkür ediyorum. Bu projelerin hayata geçirilmesinde katkısı olan tüm kurumları, hayırseverleri, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

