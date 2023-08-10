Tüm dünya çareyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da arıyor! Norveçli gazeteden dikkat çeken analiz: Siyasi oyunun mutlak galibi
Norveçli bir gazeteden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir analiz geldi. Haberde tüm dünyanın Başkan Erdoğan'a ihtiyacı olduğundan bahsedilerek, "Herkes onun kapısını çalıyor. Erdoğan, istediği zaman istediği şeyi yapabilir. Kendisi tüm dünyadaki siyasi oyunun mutlak galibi" ifadelerine yer verildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Vilnius'taki NATO Zirvesi'ne katılımının ardından dünya medyası Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın başarılarını konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın dış ilişkilerine yönelik diplomasisine ise bu defa Norveç'li bir gazeteden yorum geldi. Dagbladet gazetesi herkesin Başkan Erdoğan'a ihtiyacı olduğu söylendi.
Haberde "Türkiye cumhurbaşkanı Ukrayna'daki savaşın ardından meydana gelen siyasi oyunun diplomatik galibi. İstediği gibi rüzgara bakarak pelerinini çevirebilir. Herhangi bir zamanda yelken açması için en uygun olduğu yerde yelken açabilir" denildi.
Haberin devamında "Herkesin isteklerinin yerine gelmesi için Erdoğan'a ihtiyacı var. O uluslararası siyasette bir döner kapı ve herkesle iletişim kurabilen tek kişi. Putin, Biden, Zelenski, Avrupa, Asya ve Afrikalı liderlerin hepsi onun kapsını çalışıyor" değerlendirmesinde bulunuldu.
Erdoğan'ın kozlarından bahseden gazete, "Erdoğan'ın elinde o kadar iyi diplomatik kartlar var ki istediği gibi hareket edebilir" dedi.
Batılı liderlerin Putin'den çekindiğini bahseden gazete, "Batılı liderler Erdoğan'ın kendilerinin çözemediği problemleri çözmesini istiyor. Temmuz ayında rafa kaldırılan Tahıl Anlaşmasına'na yeniden can vermek istiyorlar. Bunun için de Erdoğan'dan medet umuyorlar" açıklamasında bulundu.
Haberin sonunda ise "Erdoğan uluslararası siyasette oldukça belirletici bir güç kazandı" denildi.
Dün de ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dönmesi için Rusya'ya baskı yapmasından ABD'nin memnun olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustos ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili soruya, "Türkiye'nin Rusya'yı Karadeniz Tahıl Girişimi'ne yeniden katılmaya zorlamada oynadığı rolü memnuniyetle karşıladığımızı söylemek dışında, ziyaretle ilgili konuşmayacağım." diye cevap verdi.
Miller, Türkiye'nin tahıl girişimindeki rolü hakkında, "En başında bu girişim için anlaşmaya varılmasına ve Rusya'yı girişimi sürdürmeye ikna etmede yardımcı olmak konusunda çok yapıcıydılar." ifadesine yer verdi.
Bakanlık Sözcüsü, Türkiye'nin, tahıl anlaşmasının devamı konusundaki "üretken rolünü" devam ettirmesini temennisini dile getirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Türkiye'ye yapılması beklenen ziyaretine ilişkin soruya, "Henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım, hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek." yanıtını vermişti.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da, "Tahıl Koridoru Anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." açıklamasında bulunmuştu.
Başkan Erdoğan ise Rusya'nın çekildiğini duyurduğu Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili "Sayın Putin ile ortak paydada buluşacağız" demişti.
Putin'in Türkiye ziyaretine de değinen Erdoğan, "Afrika ülkelerinin tahıla ulaşması için Putin de bizim gibi hassasiyet gösteriyor. Sonuç elde edeceğimizi umuyorum" demişti.
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