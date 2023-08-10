MHP'nin yerel seçim şarkısı sanatçı Mustafa Yıldızdoğan tarafından bestelendi! "Bu Diyarda"
Cumhur İttifakı yerel seçim çalışmalarına hız verdi. 31 Mart 2024'teki seçimler için sanatçı Mustafa Yıldızdoğan tarafından, MHP'nin yerel seçimlerde kullanması amacıyla bestelenen "Bu Diyarda" isimli şarkı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye teslim edildi.
Cumhur İttifakı, 14-28 Mayıs seçimlerindeki tarihi zafer sonrası 31 Mart 2024'teki yerel seçim çalışmalarına hız verdi.
AK Parti ve MHP sıkı bir strateji yürüterek, Türkiye genelinde bir başarıya daha imza atmak istiyor.
Bu kapsamda MHP cephesinden de hızlı adımlar atılıyor.
"RABBİM UTANDIRMASIN"
Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in istekleri doğrultusunda '2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu' seçim şarkımız 'Bu Diyarda'yı teslim ettim. Rabbim utandırmasın." ifadelerini kullandı.
MHP'nin yerel seçimlerde kullanacağı şarkının sözleri şöyle:
"Mecnun Leyla'sını arar, Aslı saçlarını tarar/ Beni bir titreme sarar, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara canım feda bu diyara/ Bu diyara bu diyara canım kurban bu diyara/ Sevda yakar saza gelir, kuzu meler söze gelir/ Dağlar bile dize gelir, bu diyarda bu diyarda/ Dağlar bile dize gelir, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara, canım feda bu diyara/ Bu diyara bu diyara, canım kurban bu diyara/ Suyun akışı başkadır, gülün kokuşu başkadır/ Kurdun bakışı başkadır, bu diyarda bu diyarda/ Kurdun bakışı başkadır, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara canım feda bu diyara."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 8 ayda tam 20 kilo verdi! Sadece bu formülle tığ gibi oldu! İşte Hatice Şendil'in hızlı kilo verdiren diyet listesi...
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? TCMB Ağustos ayı PPK toplantı tarihi 2023!
- Milli Emlak yeni ilanı yayınladı! 15.000 TL'ye arsa sahibi olabilirsiniz! İşte başvuru şartları...
- Fenerbahçe Maribor maçı saat kaçta? 10 Ağustos FB - Maribor maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Canlı yayın bilgileri
- Ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İstanbul toplu ulaşım zammı hangi tarihte geçerli? İETT, Marmaray, taksi, metro, metrobüs...
- Türker Öksüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Burdur Valisi Türker Öksüz hangi görevlerde bulundu?
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 10 Ağustos zamlı Evde Bakım maaşı hesaplara yattı mı, kaç TL? e-Devlet sorgulama ekranı
- Yavuz Selim Köşger kimdir? Yeni Adana Valisi Yavuz Selim Köşger nereli, hangi görevlerde bulundu?
- 1 haftada sivilce izlerini silip atacak! Cildi bebek gibi yapıyor! En etkili doğal maske tarifi...
- Aziz Yıldırım kimdir, nereli? Yeni Trabzon Valisi Aziz Yıldırım hangi görevlerde bulundu?
- YKS tercih sonuç sorgulama ekranı! YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? sonuc.osym.gov.tr
- 2024 Ocak zammı için ilk rakam belirdi! %25'e ek %5 ek ARTIŞ! 7.500 TL, 8.000 TL, 9.000 TL maaş alan SSK, Bağkur'lular alanlar en az...