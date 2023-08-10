AK Parti 7 Ekim’de büyük kongresini yapacak! Ankara ve İstanbul için özel çalışma yürütülecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise "Bir karara bağlanmadı ama daha süre var. Yarın sanırım MYK'mız var, bu konu konuşulur. En uygun olarak da 7 Ekim tarihi belirlenmiş." dedi.

2023 milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yerel seçimler için kolları sıvayan AK Parti, süreci kongre ile taçlandıracak.