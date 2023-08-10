AK Parti 7 Ekim’de büyük kongresini yapacak! Ankara ve İstanbul için özel çalışma yürütülecek
AK Parti 7 Ekim'de büyük kongresini yapacak sonrasında da gelenekselleşmiş kampını toplayacak. Yeni yasama yılı ve yerel seçimler ele alınacak. Bu süreçte İstanbul, Ankara gibi iller için de özel bir çalışma yürütülecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
AK Parti büyük kongresi için hazırlıklarını sürdürüyor.
İlk etapta eylül ayının ortasında yapılması planlanan büyük kongre için ekim ayı belirlendi. Gerekçesi de Başkan Erdoğan'ın yoğun programı oldu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili "Eylül ayında Cumhurbaşkanımızın çok yoğun bir programı var. G20 Zirvesi'ne katılacak arkasından BM Genel Kurulu'na katılacak. Şu anda taslak olarak üzerinde yoğunlaşılan tarih 7 Ekim olarak gözüküyor." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise "Bir karara bağlanmadı ama daha süre var. Yarın sanırım MYK'mız var, bu konu konuşulur. En uygun olarak da 7 Ekim tarihi belirlenmiş." dedi.
2023 milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yerel seçimler için kolları sıvayan AK Parti, süreci kongre ile taçlandıracak.
İl ve ilçelere ait kongreler seçim sonrasına bırakılacak ancak adına olağanüstü denilmeyecek.
Yerel seçimler için Seçim İşleri Başkanlığı bir takvim hazırladı.
Bu da perşembe günü gerçekleşecek olan MYK toplantısında gündeme gelecek kongre kararı ise MKYK'ya bırakılacak.
ORTAK ADAY ÇIKARILACAK MI?
Bu süreçte Cumhur İttifakı ile çalışmalar sürdürülecek, bazı il ya da ilçelerde ortak aday çıkarılması da gündemde olacak.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Cumhur İttifakı devam ediyor. Bölgesel özellikler de dikkate alınmak suretiyle Cumhur İttifakı içerisinde yer alan partilerin oradaki güç ve dengeleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılır kimi yerlerde olabilir kimi yerlerde olmayabilir." dedi.
Özellikle de muhalefetin elindeki büyükşehirler için özel bir çalışma yürütülecek.
ESKİ BAKANLAR ADAY GÖSTERİLECEK Mİ?
Ama buna da yine partinin organları karar verecek. Bazı illerde eski bakanlar aday gösterilecek iddiası ise henüz karara bağlanmış bir karar değil.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bakan olan bakan olmayan genel başkan yardımıcı olan olmayan gibi bir şeyimiz yok. Netice itibariyle değerlendirmeler yapılıyor anketler yapılıyor başka bir takım çalışmalara bakılıyor. Uygun arkadaşımız kimse bunlar içerisinden bir değerlendirme yapılacaktır. Bunların çoğunu biz de basından okuyoruz. Bütün büyükşehirler özel olarak değerlendirilir. Ama zaten Türkiye'nin her tarafı önemlidir." dedi.
YENİ YASAMA YILI VE YEREL SEÇİMLER GÜNDEMDE
AK Parti'nin yeni yasama yılındaki ilk önemli gündemi anayasa çalışmaları ve başörtüsü ile aile yapısına yasal güvence sağlama konuları olacak. Anayasa ana hatlarıyla hazır ama bir süre daha bekleyecek. Başörtüsü ile hızlıca gündeme gelecek.
Gelenekselleşen Kızılcahamam Kampı da ekim ayında yapılacak.
Yeni dönem meclis çalışmaları ve yerel seçim talimatları orada karara bağlanacak.
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