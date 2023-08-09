Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan deprem bölgesine KOBİ müjdesi!

8 AY SÖZÜ VERDİ

"Kalkınma ve istihdamı sağlayarak, üretimi tekrar canlandıracak, sanayiyi yeniden ayağa kaldıracağız" diyen Kacır, KOSGEB borçlarının silindiğini belirterek konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"Bakanlığımızca Deprem Bölgesi Projeleri kapsamında Malatya ilimiz için Sayın Cumhurbaşkanı'mız Yeşilyurt'ta 327 hektar büyüklüğünde bir yeri sanayi alanı olarak ilan etti. İş yerleri hasar görmüş üreticilerimizi tekrar üretime döndürmek için Malatya 1. OSB'de 167 yeni iş yeri yapım işi için ihale çalışmalarına da başladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Malatya Yeşilyurt Sanayi Alanı'nda yaklaşık 1 milyar 400 milyon lira proje tutarı olan 714 iş yerinin de yapımını başlattık. Hedefimiz, en fazla 8 ay içinde bu iş yerlerinin yapımını tamamlamak ve elbette bu 714 iş yeri rakamını daha ileri düzeylere de çıkarmak. Kalkınma ve istihdamı sağlayarak, üretimi tekrar canlandıracak, sanayimizi mutlaka yeniden ayağa kaldıracağız. KOBİ'lerimizi tüm deprem bölgesinde olduğu gibi Malatya'mızın kalkınmasında da can damarı olarak görüyoruz. KOBİ'lerimizin hızla toparlanmaları amacıyla deprem bölgesindeki bütün işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm KOSGEB borçlarını sildik. Depremin hemen ardından iş yerlerimizin hızlıca toparlanması adına KOSGEB vasıtasıyla Acil Destek Kredisi başlattık. Destek programımızdan sadece Malatya'mızda 1287 işletme yararlandı. 433 milyon liralık krediden istifade etme imkanına kavuştu. Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi kapsamında Dünya Bankası ile birlikte 450 milyon dolarlık bir dış finansmanı ülkemize kazandırdık. Böylece Malatya'da hasar durumuna ve firma ölçeğine göre mikro ölçekli tek kişilik işletmelerden başlamak üzere 120 bin liradan 500 bin liraya kadar KOBİ'lerimize destek sunacağız. İlk 2 yılı geri ödemesiz olacak şekilde faizsiz olarak sunduğumuz destek kredisinin süresi 36 ay olacak."

Ayrıca Bakan Kacır, kentte ekonominin gelişmesi, üretimin ve istihdamın artması için yoğun çaba içinde olduklarını hatırlatarak, "Depremden etkilenen bölgelerde altyapının iyileştirilmesi, ekonomik toparlanmaya yönelik tedbirlerin alınması amacıyla Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı'nı kalkınma ajanslarımız eliyle uygulamaya aldık. Malatya'nın altyapısının ve yaşam kalitesinin hızla iyileştirilmesi, ekonomik toparlanma ve büyümesine yönelik Bölge Kalkınma İdaremiz DAP ve Fırat Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla tarımdan turizme, sanayiden ticarete çok farklı alanlarda projeler geliştirdik. Hazır giyim üreticilerimizi ve atölyelerde çalışan kardeşlerimizi desteklemek, üretim ve istihdamın devamlılığını sağlamak için inşa ettiğimiz Battalgazi Millet Bahçesi Tekstilpark, evlerini kaybeden aileler için sosyal merkezler oluşturan Deprem Sonrası Sosyo-Ekonomik Hayata Geçişin Sağlanması Projesi, depremde iş yerlerini kaybeden kuyumcu esnaflarımız için hayata geçirdiğimiz Malatya Yeni Kuyumcular Çarşısı, desteklerimizle inşa edilen Ankara Esnaf Çarşısı, Kayısı Bahçelerinde Hasat Kullanımı Projesi, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin kaba yem ihtiyacını giderecek Kaba Yem Üretim Tesisi, bunlardan yalnızca bazıları..." şeklinde konuştu.