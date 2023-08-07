07 Ağustos 2023, Pazartesi
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MSB: Suriye sınırında 1'i terör örgütü PKK mensubu 2 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.08.2023
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MSB: Suriye sınırında 1’i terör örgütü PKK mensubu 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSBSuriye'den yurda yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan 1'i PKK/KCK/PYD mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

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