Küçük ortaklar sırayla CHP’yi satışa başladı! Yerel seçim öncesi Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti peş peşe bombaladı: Müstakil seçim çıkışı

"BÖLGELERDE GÜÇLÜ OLAN ADAYLARLA SEÇİME GİRECEĞİZ"

Cumhuriyet'e konuşan ve Ege - Güneydoğu bölgesinde iddialı olduklarını dillendiren Aksoy şu ifadeleri kullandı: "Kurumsal kimliğimizle birlikte o bölgelerde, güçlü olan adaylarla seçime gireceğiz. Şu an birçok talep geliyor, biz de değerlendiriyoruz. Demokrat Parti olarak biz sadece adaylara odaklanmadık. Meclis üyeleri de bizler için önemli. İstanbul ve Ankara'ya baktığımızda, Meclis çoğunluğu sizde olmadıktan sonra belediye başkanları ciddi sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla Meclis üyeliklerinin de büyük titizlikle üzerinde duruyoruz"