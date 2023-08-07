AK Parti’de 4 aşamalı plan! Başkan Recep Tayyip Erdoğan il ziyaretlerini artıracak | 922 ilçe 32 bin 260 mahallenin nabzı tutuluyor





4 AŞAMALI PLAN

Ağustos ayında çalışma temposunu artıran AK Parti, 4 aşamalı plan ile yoluna devam edecek.

1- Başkan Erdoğan genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak. Teşekkür ziyaretleri kapsamında en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek. İlk durak 15 Ağustos'tan sonra Adıyaman olacak. Erdoğan hem teşkilatı ziyaret edecek hem vatandaşla bir araya gelecek.