Son 2 ayda toplam 172 terörist etkisiz hale getirildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına bağlı birimler tarafından son 60 günde terör örgütlerine düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgiler paylaştı.

Bölücü terör örgütüne yönelik 27 bin 783 operasyon düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "Bu operasyonlarda yakalananlardan 199'u tutuklandı, 130'u hakkında adli kontrol kararı verildi, 148 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 1020 operasyonda 254 kişinin tutuklandığını, 270 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"DEAŞ terör örgütüne yönelik 178 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda yakalananlardan 77'si tutuklandı, 45'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 22 terörist etkisiz hale getirildi. Aşırı sol örgütlere yönelik 51 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, 79 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 10'u tutuklandı, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 terörist etkisiz hale getirildi."

Terör örgütlerine yönelik düzenlenen toplam 29 bin 32 operasyonda, ölü, yaralı ve teslim olanların aralarında bulunduğu toplam 172 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bilinsin ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verdi.

MSB'DEN YAŞ ÖNCESİ AÇIKLAMA

Diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesi terör ile mücadele ve diğer faaliyetler kapsamında genel bir bilgilendirme geldi.

İŞTE MSB 'NİN AÇIKLAMASI:

"Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu kapsamda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1 Ocak'tan itibaren 942'ye, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 285'e ulaşmıştır."

Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 210 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 20'si FETÖ mensubu olmak üzere 21'i teröristtir.

"Son bir haftada harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 2 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 38 terörist etkisiz hâle getirilmiştir."

(Şile'de bulunan top mermileri) Bölgede 4 bin 200 metrekarelik deniz alanında sualtı arama faaliyeti icra edilmiş ve 28 adet İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi tespit edilmiştir. Söz konusu mühimmatın 11 tanesi SAS Grup Komutanlığına getirilmiş, 17 tanesi dün kontrollü olarak yerinde imha edilmiştir."

(Orman yangınları) Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 823 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir."