Kılıçdaroğlu yanlısı Battal İlgezdi’den İmamoğlu’na zehir zemberek sözler: CHP kimsenin kariyer yapma yeri değil

İmamoğlu, Gizli 'Zoom' toplantısı ile , 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kılıçdaroğlu'nu devirmeye niyetlendi. Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise defaatle "Bu geminin kaptanı benim" dedi, İmamoğlu'na "Senin yerin İstanbul, otur oturduğun yerde" mesajı verdi.