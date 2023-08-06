Kılıçdaroğlu yanlısı Battal İlgezdi'den İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: CHP kimsenin kariyer yapma yeri değil
Seçim hezimetin ağrıları CHP’de hala daha geçebilmiş değil. 14 Mayıs ve 28 Mayıs’taki ağır mağlubiyetin ardından ‘değişim’ savaşında ipler bir sağa bir sola gidip geliyor. Kurultaya en çok delege gönderilecek olan megakentte ‘değişim’ tayfası ve ‘genel merkezciler’ arasında kıyasıya bir savaş dur durak bilmeden devam ediyor. Alınan bilgilere göre, yarışı Kılıçdaroğlu tayfası olarak bilinen ‘genel merkezciler’in önde götürdüğü belirtiliyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu yaverlerinden bir tanesi olarak bilinen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 'değişimci' İmamoğlu'nu bombardımana tuttu. İmamoğlu’nu "CHP’nin hiçbir geleneğini, kültürünü bilmiyorlar" diyerek hedef alan İlgezdi, "Ben bu değişim olayını Sayın Ekrem İmamoğlu'na Belediye Başkanları Toplantısı’nda sordum. Dedim ki, ‘Bana şu değişimi anlat.’, dedi ki, ‘Ben bilmiyorum’. Değişimin ne olduğunu bilmeden, sen hangi değişimden bahsediyorsun? Neyin değişimi? Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kariyer yapma yeri değildir" ifadelerini kullandı.
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan karşısında tarihi bir hezimet alan CHP Genel Başkanı Kemel Kılıçdaroğlu ve beraberindeki koalisyon masasında kaos bitmek bilmiyor.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimin ardından bulduğu her fırsatta 'değişim' çağrısı yapmakran geri durmadı.
İmamoğlu, Gizli 'Zoom' toplantısı ile , 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kılıçdaroğlu'nu devirmeye niyetlendi. Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışını yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu ise defaatle "Bu geminin kaptanı benim" dedi, İmamoğlu'na "Senin yerin İstanbul, otur oturduğun yerde" mesajı verdi.
İMAMOĞLU BAKTI OLMUYOR ROTAYI İSTANBUL'A KIRDI
Takip eden süreçte de CHP'nin ağır toplarını toplayıp 'Kılıçdaroğlu'nu yeme' buluşması organize eden Ekrem İmamoğlu, umduğunu bulamadı. Kılıçdaroğlu'nu deviremeyeceğini anlayınca da rotayı İstanbul'a kırdı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN TÜZÜK HAMLESİ! KOLTUĞU BIRAKMIYOR...
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "değişim" tartışmalarına karşı 'tüzük' hamlesi geldi. "Demokratik ve katılımcı bir tüzük değişimi" iddiasıyla kurultayda delegelerin karşısına çıkmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu, PM sayısını artırmaya da niyetli.
"Değişim kişiyle değil, ilkeyle olur" mesajı veren Bay Bay Kemal, koltuğu bırakmayacağını bir kez daha ilan etti.
BAY KEMAL DELEGE SEÇİMLERİNDE ÖNDE
Bir yandan da CHP'de gözler İstanbul'daki delege seçimine çevrildi. Kurultaya en çok delege gönderen megakentte 'değişimciler' ile 'genel merkezciler' arasındaki yarışı Kılıçdaroğlu yanlısı olan 'genel merkezciler'in önde götürdüğü öğrenildi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İstanbul'daki Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı belediye başkanlarından olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den Ekrem İmamoğlu'na bombardıman geldi.
"KEMAL SEN KALK BEN GELİYORUM' DİYEN BİR KADRO AYAĞA KALKTI PARTİDE"
Konuşmasında CHP'deki değişim tartışmasına değinen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Sayın Genel Başkan aday olduğunda, dedik ki en doğru adaydır seçimi yüzde 10 farkla alıyoruz. Seçim kayboldu, ben bir gün sonra genel merkeze gittim. Genel başkan tek başına oturuyordu hayat böyledir, kaybedenin yüzü soğuk olur. Ne hikmetse parti kendi içinde hiçbir siyasal değerlendirme yapmadan burada benim başkanlarım var, genel başkan yardımcılarım var, belediye başkanlarım var, ilçe başkanlarım var. Hiçbir siyasal değerlendirme yapmadan, ne ilçelerinde, ne örgütünde ne parti meclisinde hiçbir toplantı yapmadan daha, sanki 'Kemal sen kalk ben geliyorum' diyen bir kadro ayağa kalktı partide. 'Değişim', Sevgili arkadaşlar, bu arkadaşlar CHP'nin hiçbir geleneğini, kültürünü bilmiyorlar. Hiç Ecevit'in bu partide nasıl genel başkan olduğunu, bu değişimin nasıl olduğunu okumamışlar. Tabi ki hepimiz değişeceğiz bu koltuklar kimsenin babasın malı değil, Kemal Kılıçdaroğlu gidecek bir gün başkası gelecek, Battal İlgezdi gidecek bir gün buraya başkası gelecek. Bizim konuşacağımız yer burası, parti meclisleri, kendi örgütlerimiz" dedi.
"İMAMOĞLU'NA DEĞİŞİM NEDİR DİYE SORDUM, 'BİLMİYORUM' DEDİ"
Konuşmasının devamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında geçtiğini belirttiği bir diyaloğu paylaşan İlgezdi, "Günlerdir televizyonları açıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel televizyonda bunları izliyoruz. Hiç kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerel seçimlere 8 ay kala bu handikabın içine sokmaya hakkı yok. Seçmen bize kırgınken, durup dururken ortaya bir değişim tablosu koymak en büyük yanlıştır. Ben bu değişim olayını Sayın Ekrem İmamoğlu'na Belediye Başkanları Toplantısı'nda sordum. Dedim ki, 'Bana şu değişimi anlat.', dedi ki, 'Ben bilmiyorum'. Değişimin ne olduğunu bilmeden, sen hangi değişimden bahsediyorsun? Neyin değişimi? Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kariyer yapma yeri değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'yi kuran, Cumhuriyeti kuran partidir. Yani 'Sen git Kemal, ben geliyorum' diyen parti değildir" ifadelerini kullandı.
ŞİMŞEK'TEN İMAMOĞLU'NA 'DEĞİŞİM' SALVOSU
Eski CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek de bir konuşma yaptı.
Konuşmasının bir bölümünde CHP'deki değişim konulu tartışmalara değinen Şimşek, "Seçimden iki gün öncesine kadar bakan olarak gezenler, Kemal Bey'in omuzundaki saçları süpürenler daha birleştirme tutanaklarının mürekkebi kurumadan sabah 'Değişim'. Önce sen değiş. Bütün bu kararları Kılıçdaroğlu mu aldı ? Hep beraber aldınız. Hadi değiştirelim. Bu gemi batmıyor arkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi gemisi kimse tarafından batırılamaz. Biz direnişin ve devrimin örgütüyüz, biz vazgeçmeyeceğiz." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında geçen konuşmayı Kılıçdaroğlu'ndan dinlediğini aktaran Berhan Şimşek, "Konuştum ben kendisiyle, diyor ki 'Benim buraya kök salıp salacak halim yok. Çağırdım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı. 'Aday olmak istiyor musun?' diye sordum. Evet, işte. 'Niye olmayasın, tabi ki ol, tabi ki olmalısın." demiş. 'Yok, efendim öyle olmaz, ne yapalım?' Bir arkadaşı aday gösterelim. O arkadaş Genel Başkan olsun. Biz belediyeyi alalım, belediyeden istifa edelim. Sonra, gelelim genel başkan olalım.Kulak burada kardeş, kulağı buradan göstermek siyaset adamının nezaketini aşar." dedi.
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