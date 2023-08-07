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Kabine Toplantısı bugün mü? 7 Ağustos Pazartesi Kabine saat kaçta toplanacak? 2023 Kabine gündem konuları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023
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Kabine Toplantısı bugün mü? 7 Ağustos Pazartesi Kabine saat kaçta toplanacak? 2023 Kabine gündem konuları...

"Kabine ne zaman, saat kaçta toplanacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Gündeme ilişkin birçok konunun görüşülmesi beklenen Kabine'de, ev hanımlarına emeklilik, vergisiz telefon, evlilik kredisi gibi konuların da değerlendirilmesi beklenenler arasında. İşte, Kabine Toplantısı hakkında detaylar...

"Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı iki haftalık aranın ardından Beştepe'de yapılacak. Evlilik kredisi, öğrencilere vergisiz cep telefonu gibi konuların detaylarını merak edenlerin gözü kulağı, Kabine kararlarında. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, Kabine Toplantısı gündem konuları ve tarihi bilgisi...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Başkan Erdoğan başkanlığında son Kabine toplantısı 28 Temmuz günü düzenlenmişti. Gözler kritik konular ve kararlar için yeni Kabine tarihinde!

Kabine toplantısının 7 Ağustos Pazartesi günü saat 15:30 - 16:00 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

-Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler ayrıntılı şekilde görüşülecek.

-Dış politikanın önde gelen başlıklarından biri Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti olacak. Putin'in temaslarına ilişkin hazırlıklar gözden geçirilecek.

-Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de toplantının gündeminde olacak.

-Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılmasına yönelik çabalar ele alınacak.

-Kabine toplantısında, İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek.

-Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE EVLİLİK KREDİSİNDE SON DURUM

Öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları için beklentiler sürüyor. Kabine Toplantısı'nda bu konuların görüşülmesi yönünde vatandaşların beklentileri arttı. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi

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