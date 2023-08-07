Kabine Toplantısı bugün mü? 7 Ağustos Pazartesi Kabine saat kaçta toplanacak? 2023 Kabine gündem konuları...

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

-Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler ayrıntılı şekilde görüşülecek.



-Dış politikanın önde gelen başlıklarından biri Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti olacak. Putin'in temaslarına ilişkin hazırlıklar gözden geçirilecek.



-Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de toplantının gündeminde olacak.



-Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılmasına yönelik çabalar ele alınacak.



-Kabine toplantısında, İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek.



-Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.