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CHP’de koltuk kavgası tırmanıyor! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Toplumdan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez

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Giriş Tarihi: 07.08.2023 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
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CHP’de koltuk kavgası tırmanıyor! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Toplumdan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez

CHP’de koltuk savaşları ve ayrışma giderek derinleşiyor. 14-28 Mayıs seçimlerinde bir kez daha yenilgi gören partide, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı başlattığı “değişim” hamlesini “zoom” cuntası eklendi. Üst üste yaşanan gelişmelerle ipler "baba" ve "oğlu" arasında iyice gerildi. Son olarak İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli ziyaretine ilişkin açıklama yaparak “Toplumdan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez” göndermesinde bulundu.

CHP'de tarihi mayıs seçimleri sonrası iç savaş patlak verdi. Kılıçdaroğlu yanlısı "statükocular" ile İmamoğlu safında yer alan "değişimciler" arasında kavga büyüdü.

İMAMOĞLU'NDAN 'BABA'SINA İSYAN!

İBB Başkanı İmamoğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde istediğini bulamadı.

Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olma hayaline kapılan ve İstanbul'u unutup Türkiye'yi dolaşan İmamoğlu, yenilgiyle büyük bir hüsrana uğradı.

GÖZÜ 'BABASI'NIN KOLTUĞUNDA

29 Mayıs sabahında ise 'değişim' mesajı vererek CHP liderliği için kolları sıvadı. 2019'dan bu yana İstanbul'a tek bir proje bile kazandıramayan Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı koltuk kavgası, CHP Genel Merkezi'ni karıştırdı.

Medya yolu ile Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı baskıyı artıran Ekrem İmamoğlu, sözleriyle de genel başkanı hedef aldı.

'Daha önce hiç seçim yenilgisi almadım' diyerek 13 yıllık genel başkanlığı boyunca tek bir seçimi bile kazanamayan Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderen İmamoğlu, yeni bir hamle yaptı.

CHP'de kurultay süreci devam ederken Türkiye turuna çıktı.

İlk olarak Elazığ'a giden Ekrem İmamoğlu, konuşmalarında yine 'değişim' vurgusu yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NUN MEMLEKETİNE GİDİP MESAJ VERECEK

İmamoğlu'nun bir sonraki durağının da Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli olduğu vurgulandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili gelen bir soru karşısında bir süre duraklayan İmamoğlu, "Öyle bir planlama yapmadık. Yapsaydık zevkle Genel Başkanımızla gelir, gezerdik. Genel Başkanımızın doğum yeri Nazımiye'ye de uğrayacağım. Orada da çok değerli bir konuk evi bitirmiştik. Oradan sevgilerimizi, saygılarımızı Genel Başkanımızla paylaşacağız" ifadesini kullandı.

"TOPLUMDAN UZAK OLAN, BAŞARI ELDE EDEMEZ"

"Biz sahadan hiç çıkmadık, her daim sahadayız" diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"14 yıldır sahada olmadığım saniye yok. Vatandaşın arasında olmazsam huzursuz olurum. İnsanlardan beslenirsiniz, doğruları onlardan görürsünüz, eleştirileri onlardan alırsınız, dertleşirsiniz, yüzleşirsiniz ve kendinizi yenilersiniz. Toplumdan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez."

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