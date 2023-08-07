CHP’de koltuk kavgası tırmanıyor! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Toplumdan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez

"TOPLUMDAN UZAK OLAN, BAŞARI ELDE EDEMEZ"

"Biz sahadan hiç çıkmadık, her daim sahadayız" diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"14 yıldır sahada olmadığım saniye yok. Vatandaşın arasında olmazsam huzursuz olurum. İnsanlardan beslenirsiniz, doğruları onlardan görürsünüz, eleştirileri onlardan alırsınız, dertleşirsiniz, yüzleşirsiniz ve kendinizi yenilersiniz. Toplumdan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez."