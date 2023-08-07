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Ekrem İmamoğlu İstanbul'a yeniden aday olacak mı? Bomba kulis: Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığa devam ederse...

CHP'de değişim fitilini ateşleyen Ekrem İmamoğlu'nun rotası ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan mı okuyacak, İBB Başkan adayı mı olacak? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Hukukçu Avukat Serkan Toper, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yiğitel, "6 ili kaybetme korkusu CHP'yi çok ciddi bir şekilde sarmış." dedi ve o illeri açıkladı.

A Haber
Giriş Tarihi: 07.08.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 12:56
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Ekrem İmamoğlu İstanbul’a yeniden aday olacak mı? Bomba kulis: Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığa devam ederse...

CHP'de değişim kavgası tam gaz sürüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rotasının ne olacağı merak konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan mı okuyacak, İBB Başkan adayı mı olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ekrem İmamoğlu İstanbul’a yeniden aday olacak mı? Bomba kulis: Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığa devam ederse...

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Hukukçu Avukat Serkan Toper, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Ekrem İmamoğlu İstanbul’a yeniden aday olacak mı? Bomba kulis: Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığa devam ederse...

"KILIÇDAROĞLU DEVAM EDERSE..."

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Bir kere orta yol bulunması imkansız. İkincisi çok en flaş bilgiyi vereyim eğer Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa devam ederse Ekrem İmamoğlu aday olmayı düşünmüyor.

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Ekrem İmamoğlu İstanbul’a yeniden aday olacak mı? Bomba kulis: Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığa devam ederse...

"ADAY OLSAM BİLE KAZANAMAM"

Çünkü Kılıçdaroğlu ile bir başarı sağlanamayacağını kendi yakın çevresine ve ekibine uzun uzun anlattı. Yani Kemal Bey genel başkanlığa devam ederse ben yeniden aday olsam bile kazanmam çok zor. O bakımdan da Kemal Bey'in genel başkan olduğu bir süreçte İmamoğlu İstanbul'a yeniden aday olmak istemiyor.

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Ekrem İmamoğlu İstanbul’a yeniden aday olacak mı? Bomba kulis: Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığa devam ederse...

Peki ne yapacak? Önünde iki seçenek var. Ya çıkacak Kemal Bey ile yarışacak. Ya da diyecek ki işte ben değil başka biri de olsa mutlaka Kemal Bey ayrılmalı. Onu zaten diyor ama karşılık bulmuyor.