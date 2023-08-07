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Kocaeli Derince patlama son dakika! Silo ne demek, ne anlama geliyor? Siloda ne işe yarar, hangi işlerde kullanılır?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
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Kocaeli Derince patlama son dakika! Silo ne demek, ne anlama geliyor? Siloda ne işe yarar, hangi işlerde kullanılır?

"Silo ne demek, ne anlama geliyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Silodalarda yaşanan patlama sonrasında detaylar merak ediliyor. Peki, Silo ne demek, ne anlama geliyor? Siloda ne işe yarar, hangi işlerde kullanılır?

"Silo ne demek, ne anlama geliyor? Siloda ne işe yarar, hangi işlerde kullanılır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre Kocaeli Derince Limanı çevresinde patlama sesleri duyuldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Peki, Silo ne demek, ne anlama geliyor? Siloda ne işe yarar, hangi işlerde kullanılır?

Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bugün saat 14.40 sıralarında Derince Limanı mevkiinde patlama sesi duyuldu. Patlama Gölcük'ten de hissedildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

Silo Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kişiler teknolojinin gelişmesiyle birlikte araştırdığı bilgilere internet üzerinde ulaşabiliyor. Herkesin kullandığı kaynaklardan biri olan internet, kelimelerin anlamlarını araştırmak için de kullanılıyor.

Her bir kelimenin anlamına internet sitelerinden ulaşmak mümkündür. Silo kelimesi, tahıl ürünlerinin depolandığı alanlara verilen isimdir. Silo kelimesi genellikle tarım işleriyle uğraşan kişilerce kullanılıyor. Bir alanı ifade eden silo kelimesi, depo olarak kullanılıyor.

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