Kocaeli Derince patlama son dakika! Silo ne demek, ne anlama geliyor? Siloda ne işe yarar, hangi işlerde kullanılır?

"Silo ne demek, ne anlama geliyor? Siloda ne işe yarar, hangi işlerde kullanılır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre Kocaeli Derince Limanı çevresinde patlama sesleri duyuldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Peki, Silo ne demek, ne anlama geliyor? Siloda ne işe yarar, hangi işlerde kullanılır?