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Ürdün ile Mısır arasındaki iş birliği hız kazandı! Yeni 12 anlaşma imzalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.08.2023
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Ürdün ile Mısır arasındaki iş birliği hız kazandı! Yeni 12 anlaşma imzalandı

Ürdün ile Mısır arasındaki iş birliği, Amman’da düzenlenen Ürdün-Mısır Ortak Yüksek Komitesi’nin 31. toplantısında hız kazandı. İki ülkenin başbakanlarının katılım sağladığı toplantıda çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı.

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