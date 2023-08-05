Pandemi cezaları iadesi başvuru formu 2023! Maske cezaları iade edilecek mi, nasıl geri alınır?

"Pandemi cezaları iade edilecek mi, ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne doldurulup verilecek başvuru formuyla birlikte maske cezaları geri iade edilecek. Peki, maske cezaları nasıl geri alınacak? İşte, cezalarının iadesi için başvuru formu...