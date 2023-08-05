Pandemi cezaları iadesi başvuru formu 2023! Maske cezaları iade edilecek mi, nasıl geri alınır?
"Maske cezaları iade edilecek mi?" sorusunun cevabı arama motorların hız kazandı. Pandemi döneminde maske zorunluluğu ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle kesilen para cezaları geri iade edilecek. İdari yaptırımlar kapsamında tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır, ne zaman iade edilecek? İşte, cevabı...
"Pandemi cezaları iade edilecek mi, ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne doldurulup verilecek başvuru formuyla birlikte maske cezaları geri iade edilecek. Peki, maske cezaları nasıl geri alınacak? İşte, cezalarının iadesi için başvuru formu...
PANDEMİ CEZALARI İADE EDİLİYOR!
Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan idari yaptırımlar kapsamında tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu Resmi Gazete'de yayımlandı.
PANDEMİ CEZALARI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
Torba yasa kapsamında görüşülen konulardan birisi de Pandemi cezaları oldu. 14 Temmuz'a kadar mecliste görüşülüp kabul edilmesi beklenen torba yasada, COVID-19 salgını sırasında alınan önlemler kapsamında 11 Mart 2020'den 9 Kasım 2022'ye kadar geçen sürede kesilen cezalar iade edilecek.
Tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu da Resmi Gazete ekinde yer aldı.
PANDEMİ CEZALARI İADE BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Ödenen cezalar, tahsilatı yapan idari birime 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak başvurunun ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslara göre iade edilecek.
CEZALARIN İADESİ İÇİN BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULUR?
İşte maske cezalarının iadesi için doldurulacak olan başvuru formunun adımları;
1. ADIM
İdari para cezasının ödemesi vergi dairesine yapılmış ise ilgili vergi dairesinin adı, vergi dairesi dışındaki muhasebe birimine yapılmış ise ilgili muhasebe biriminin adı yazılacaktır.
2. ADIM
T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası yazılacaktır.
3. ADIM
İadesi talep edilen idari para cezasına ilişkin bilgiler başvuru sahibinde bulunması halinde doldurulacaktır. Ayrıca, iadesi talep edilen idari para cezasına ait idari yaptırım karar tutanağı ve ödeme belgesinin başvuru sahibinde bulunması halinde birer örneği dilekçeye eklenecektir.
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- Pandemi cezaları iadesi başvuru formu 2023! Maske cezaları iade edilecek mi, nasıl geri alınır?
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