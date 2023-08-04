CHP’de bitmeyen kaos! Mustafa Sarıgül yine Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i hedef aldı: Oturduğunuz yerden konuşmayın

"GENEL BAŞKAN ARAYIŞIMIZ YOKTUR"

Sarıgül, Özel'in açıklamalarının yanlış olduğunu vurgulayıp, "Bu partimizin kültüründe ve geleneğinde yoktur. Bu kaos CHP'mizi yıpratır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda bir genel başkan arayışı yoktur. Bizim bir genel başkanımız var." diye konuştu.