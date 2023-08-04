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CHP'de bitmeyen kaos! Mustafa Sarıgül yine Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i hedef aldı: Oturduğunuz yerden konuşmayın

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
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CHP’de bitmeyen kaos! Mustafa Sarıgül yine Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i hedef aldı: Oturduğunuz yerden konuşmayın

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan CHP'de "değişim" çağrıları iyice artarken CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimlere yüklenmeye devam ediyor. Sarıgül sabah saatlerinde katıldığı yayında "Birisi adayım diyorsa bulunduğu görevlerden istifa etmeli, çıkmalı delikanlıca mertçe çalışmasını yapmalı." diyerek iki ismi hedef aldı. Akşam saatlerinde farklı bir kanalda açıklamalarda bulunan Sarıgül yine iki ismi hedef göstererek "Bu aslan parçaları (İmamoğlu-Özel) oturdukları yerden konuşmasınlar” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Seçimlerde yaşanan büyük hezimetin ardından Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesti. Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı CHP tabanında büyük tepki toplarken bazı isimler Bay Kemal'e karşı isyan bayrağı açtı.

Diğer yandan Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Tanju Özcan gibi isimler Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlarken Türk siyasetine Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı darbe toplantısı damga vurdu.

"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.

"DELİKANLICA MERTÇE ÇIKIN"

Bu gelişmeler sonrası değişim hareketine karşıtlığıyla bilinen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi.

Özel'i hedef alan Sarıgül, "Birisi adayım diyorsa bulunduğu görevlerden istifa etmeli, çıkmalı delikanlıca mertçe çalışmasını yapmalı." dedi.

"GENEL BAŞKAN ARAYIŞIMIZ YOKTUR"

Sarıgül, Özel'in açıklamalarının yanlış olduğunu vurgulayıp, "Bu partimizin kültüründe ve geleneğinde yoktur. Bu kaos CHP'mizi yıpratır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda bir genel başkan arayışı yoktur. Bizim bir genel başkanımız var." diye konuştu.

BİR GÖNDERME DE İMAMOĞLU'NA

CHP liderinin oldukça başarılı olduğunu ifade eden Sarıgül, "Kılıçdaroğlu, 1,5 puan daha fazla alsaydı bugün karşısında olanlar diyeceklerdi ki 'bravo tebrik ediyorum, hayatında bir araya gelmeyen grupları bir araya getirdiniz' diyeceklerdi. Onlar hangi çalışmayı yapmak istedi genel başkanımız engel oldu" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında tepkisini sürdüren Sarıgül, "Vicdan koltuk kavgası yapanları yarı yolda bırakacaktır. Hiç kimsenin CHP kimliğini yıpratmaya hakkı yoktur" dedi.

"OTURDUĞUNUZ YERDEN KONUŞMAYIN"

Diğer yandan akşam satlerinde katıldığı canlı yayında yine Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yüklenen Sarıgül "Bu aslan parçaları (İmamoğlu-Özel) oturdukları yerden konuşmasınlar" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU'NA GÖNDERME"

Sarıgül İmamoğlu'na da göndermede bulunurken "Ben aday oldum karşımda İstanbul'da ne HDP desteği vardı ne İYİ Parti desteği vardı ne Saadet Partisi desteği vardı ama bu kardeşiniz Kadir Topbaş'a karşı yüzde 41 oy aldı." dedi.

Sarıgül’den İmamoğlu’na salvolar

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