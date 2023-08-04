Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin: Örgütle temastayım herkesin morali çok bozuk

CHP eski genel başkanlardan Hikmet Çetin ayrıca "Mahalle seçimleri kötü gidiyor. Mesela; telefonlar geliyor bana. 300 kayıtlı üye var ama 20 kişi geliyor ve kendi aralarında delegeyi seçiyor. Çünkü moralleri bozuk. Partinin bir an önce toparlanması lazım." dedi.

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