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Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin: Örgütle temastayım herkesin morali çok bozuk

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.08.2023 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
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Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin: Örgütle temastayım herkesin morali çok bozuk

Seçimlerde alınan ağır mağlubiyet sonrası istifa etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetin sorumluluğunu danışmanlarına ve MYK üyelerine yükledi. Çok sayıda ismi görevden alan Bay Kemal "mücadeleye devam" mesajı verdi. Yerel seçimler öncesi gergin bir kurultayın yaşanacağı CHP'de üst üste yeni çıkışlar gelirken bir açıklama da Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den geldi. Çetin yaptığı açıklamada "Örgütle temastayım. Herkesin morali çok bozuk. Mahalle seçimleri kötü gidiyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerde arkasına HDP ve PKK'yı almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyetin faturasını üstlenmek yerine faturayı MYK ve danışmanlarına keserek çok sayıda ismi görevden aldı.

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI BAYRAK AÇTILAR

Diğer yandan CHP içerisinde yaşanan değişim hareketi de her geçen gün büyürken Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Tanju Özcan gibi isimler Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı.

ZOOM ÜZERİNDEN DARBE TOPLANTISI

Hatta Ekrem İmamoğlu "İktidar için değişim" adı altında bir internet sitesi kurarken, Kılıçdaroğlu'na yönelik Zoom üzerinden yapılan ve adeta darbe toplantısını andıran görüntüler Türk siyasetine bomba gibi düştü.

"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.

İHANET SONRASI İLK KEZ YÜZYÜZE

Bu gelişme sonrası gözler bugün düzenlenecek olan toplantıya çevrilmişti. CHP'de belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda Ekrem İmamoğlu ihaneti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk kez yüzyüze geldi.

CHP'de yerel seçimler öncesi kongre gerginliği tavan yaparken Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin partideki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖRGÜTTE HERKESİN MORALİ ÇOK BOZUK

Çetin yaptığı açıklamada "Örgütle temastayım. Herkesin morali çok bozuk. Genel başkanlığı kim alır, kim devam eder onu zaman gösterir ama İmamoğlu yerel seçimde İstanbul'a aday olmazsa seçim kaybedilir." dedi.

CHP eski genel başkanlardan Hikmet Çetin ayrıca "Mahalle seçimleri kötü gidiyor. Mesela; telefonlar geliyor bana. 300 kayıtlı üye var ama 20 kişi geliyor ve kendi aralarında delegeyi seçiyor. Çünkü moralleri bozuk. Partinin bir an önce toparlanması lazım." dedi.

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