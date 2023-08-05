İmamoğlu ile İYİ Parti anlaştı mı? CHP'nin Mustafa Sarıgül hamlesi sonrası İYİ Parti'den mi aday olacak? A Haber'de çarpıcı yorum...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere partide değişim isteyen kişiler Bay Kemal'e karşı bayrak açtı. İmamoğlu'nun düzenlediği ve darbe niteliği taşıyan Zoom toplantısı siyaset gündemine bomba gibi düşerken CHP'de İBB Başkanlığı için Mustafa Sarıgül'ün ismi geçmeye başladı. Bu gelişme sonrası İmamoğlu geri adım atarken "Bazı yanlışlar yapmış olabiliriz ama o yanlışlarımızı gidereceğiz." dedi. İmamoğlu'nun bu sözlerini A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Ceyhun Bozkurt yorumladı.
Seçimlerde HDP ve PKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyetin faturasını üstlenmek yerine faturayı MYK ve danışmanlarına keserek çok sayıda ismi görevden aldı.
BAY KEMAL'E KARŞI AYAKLANMA
Diğer yandan CHP içerisinde yaşanan değişim hareketi de her geçen gün büyürken Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Tanju Özcan gibi isimler Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı.
ZOOM ÜZERİNDEN DARBE TOPLANTISI
Hatta Ekrem İmamoğlu "İktidar için değişim" adı altında bir internet sitesi kurarken, Kılıçdaroğlu'na yönelik Zoom üzerinden yapılan ve adeta darbe toplantısını andıran görüntüler Türk siyasetine bomba gibi düştü.
"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.
İMAMOĞLU'NDAN GERİ VİTES
Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenemeyeceğini anlayan İmamoğlu, rotayı yeniden İBB'ye çevirdi. "Bazı yanlışlar yapmış olabiliriz ama o yanlışlarımızı gidereceğiz." diyen İBB Başkanı, "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt yaşanan süreci ve İmamoğlu'nun attığı geri adımı A Haber'de yorumladı.
SARIGÜL DE SENARYOLAR ARASINDA
Senaryolardan biri de Mustafa Sarıgül'ün İBB adaylığı. İmamoğlu ile Akşener arasında yakınlık biliniyor. İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun olmadığı bir CHP ile ittifak yapma seçeneği üzerinde çok duruldu.
İYİ PARTİ DEVREYE GİREBİLİR
Kılıçdaroğlu'nun kalması durumunda ve İmamoğlu'nun parti içinde bu kadar sıkıntı yaşaması durumunda İYİ Parti devreye girerek İmamoğlu'nu aday gösterebilir.
CUMHURBAŞKANLIĞI DERKEN İBB KOLTUĞU TEHLİKEDE
Saraçhane'de yaşananlar da ortada. İmamoğlu'nun artık bırakın Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanlığı için bile koltuğu tehlikede. Sarıgül'ün ismi CHP'de İstanbul için adı ön plana çıkmaya başladı. Partisini de kapatıp Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
İYİ PARTİ ADAY GÖSTEREBİLİR
Sarıgül ismi İmamoğlu'nun üzerinde bir gölge gibi. Sarıgül'ün hamleleri de genel merkezden alınan güçle geliyor. İmamoğlu'nun adaylığı ciddi anlamda tehlikede. İmamoğlu rotayı İYİ Parti'ye çevirebilir.
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