İmamoğlu ile İYİ Parti anlaştı mı? CHP’nin Mustafa Sarıgül hamlesi sonrası İYİ Parti’den mi aday olacak? A Haber’de çarpıcı yorum...

Gazeteci Ceyhun Bozkurt yaşanan süreci ve İmamoğlu'nun attığı geri adımı A Haber'de yorumladı.

SARIGÜL DE SENARYOLAR ARASINDA

Senaryolardan biri de Mustafa Sarıgül'ün İBB adaylığı. İmamoğlu ile Akşener arasında yakınlık biliniyor. İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun olmadığı bir CHP ile ittifak yapma seçeneği üzerinde çok duruldu.

İYİ PARTİ DEVREYE GİREBİLİR

Kılıçdaroğlu'nun kalması durumunda ve İmamoğlu'nun parti içinde bu kadar sıkıntı yaşaması durumunda İYİ Parti devreye girerek İmamoğlu'nu aday gösterebilir.