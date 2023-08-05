Ünlü Youtuber'a eşinden bıçaklı saldırı! 32 yerinden bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım öldü mü?
Ünlü Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım eşi Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Son haberinin duyurulması sonrası sağlık durumu, takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Youtuber Merve Veziroğlu'nun sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
"Merve Veziroğlu Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Üsküdar'da yaşayan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım, kocası Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Evdeki tartışmanın ardından Yunus Yıldırım, eşini meyve bıçağıyla 32 yerinden bıçakladı. Merve Veziroğlu Yıldırım ağır yaralı olarak hastaneye kaydırılırken saldırgan eşi ise polis ekiplerince yakalandı. İşte, Merve Veziroğlu'nun sağlık durumu...
KENDİNİ İHBAR ETTİ
DHA'da yer alan habere göre Yıldırım çifti sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı.
GÖZALTINA ALINDI
Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendini ihbar etti. Öte yandan şüpheli olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını söyledi. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.
KIZ KARDESİ KONUŞTU: "32 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ"
Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ailesi haberi alır almaz hastaneye koştu. Abla Şerife Yavuz ise olayın ardından kız kardeşinin yaşadığı eve geldi.
Şok geçiren Yavuz, "Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor" dedi.
"ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK YÜZÜNDEN"
Bina sakini Ali Aydın, "Aralarında geçimsizlik olduğunu adam söylemişti. 1 senedir buradalardı, yeni evlilerdi" diye konuştu.
MERVE VEZİROĞLU KİMDİR?
Sosyal medya fenomeni ve Youtuber olan 32 yaşındaki Merve Veziroğlu Yıldırım, Youtube'da 118 bin Instagram'da ise 18 bin takipçiye sahip. Tasarımcı ve yüksek iç mimar olan Veziroğlu 2017 yılından bu yana Youtube'a içerik üretiyor.
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