Ünlü Youtuber’a eşinden bıçaklı saldırı! 32 yerinden bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım öldü mü?

KIZ KARDESİ KONUŞTU: "32 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ"

Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ailesi haberi alır almaz hastaneye koştu. Abla Şerife Yavuz ise olayın ardından kız kardeşinin yaşadığı eve geldi.

Şok geçiren Yavuz, "Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor" dedi.