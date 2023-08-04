Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan gazetecilere dondurma ikramı

AK PARTİ'DE YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI

Başkan Erdoğan, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçim çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Tabii ki başta şahsım olmak üzere, bütün Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerim, Merkez Yürütme Kurulu üyelerim, belediye başkanlarımız, bunun yanında tüm milletvekillerimiz, Türkiye genelinde hazırlanan programa göre, şu anda zaten görevlere başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Bütün mesele en ideal aday tespitlerini yaparak, ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak."

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Türkiye'ye yapılması beklenen ziyaretine ilişkin soruya, "Henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım, hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek." yanıtını verdi.

"KARADENİZ KORİDORUNDAN GELECEK TAHILLARIN AFRİKA ÜLKELERİNE NAKLİNİ YAPACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, "Fransa'nın sömürge ülkelerinden biri Mali, yeni bir hareket başlattı. Rusya da Afrika ülkelerine tahılı ücretsiz ulaştırabileceğini ifade etti. Bu durumda Türkiye'nin konumu ne olacak?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Biz bu konuda Rusya'yla aynı çizgideyiz. Rusya'dan, Karadeniz koridorundan gelecek tahılların, bizde una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız. Hatta şu anda bile biz, Tarım ve Orman Bakanlığımız bu adımları atmaya, fakir ülkelere de bu desteğimizi, bu yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz.