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Yerel Seçim nedir, ne zaman yapılacak? 2024 Türkiye Yerel Seçimler, belediye seçimleri hangi tarihte?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023
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Yerel Seçim nedir, ne zaman yapılacak? 2024 Türkiye Yerel Seçimler, belediye seçimleri hangi tarihte?

"Yerel Seçimler ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, yerel seçimlerin yapılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, 2024 Türkiye yerel seçim tarihi ile Belediye seçimleri ne zaman? İşte detaylar...

2024 Türkiye yerel seçim tarihi hakkında araştırmalar arama motorlarında hız kazandı. Son olarak 2019 tarihinde gerçekleşen belediye seçimlerinin yapılacağı tarih vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, belediye seçimleri, yerel seçimler ne zaman yapılacak? İşte, haberin detayları...

BELEDİYE SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı.

Buna göre; Bir sonraki belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

BELEDİYE SEÇİMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. En son seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır.

Dolayısı ile bir sonraki yerel seçim tarihi 31 Mart 2024 Pazar günü yapılması beklenmektedir.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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