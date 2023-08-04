Antalya'da isyan eden vatandaş ASAT'ı boş bidonla bastı: 34 gündür suyum yok denizde yıkanıyorum
CHP'li başkanların yönettiği belediyelerde beceriksizlik yüzünden vatandaş çile çekiyor. Halka hizmet etmek yerine şov peşinde koşan CHP'li başkanlar halkı canından bezdirirken, Antalya'da 34 gündür susuz yaşadığını söyleyen bir vatandaş Antalya Su ve Atık Su İdaresi'ni bastı.
CHP'li başkanların yönettiği belediyelerde beceriksizlik yüzünden vatandaşlar zor günler geçiriyor. Antalya'nın Alanya İlçesinde ismi öğrenilemeyen vatandaş 34 gündür evinde su olmadığı için Antalya Su ve Atık Su İdaresi'ni bidon ile bastı.
Vatandaş kuruma ASAT Müdürü, polis ve jandarmanın çağırılmasını isteyerek, "Benim suyum bugün gelecek" dedi.
Antalya Büyük şehir Belediyesinin Alanya'da ASAT binasına giderek eline aldığı boş su bidonunu yere fırlatan ve tekmeleyen ismi öğrenilemeyen vatandaş ASAT müdürünün kuruma gelmesini istedi. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, "34 gündür benim suyum yok. Bu adam buraya gelecek. Jandarmayı çağırın. Jandarma da gelsin. Ben burada bekliyorum. 34 gündür suyum yok. Ben artık bıktım ya. Onu ara, bunu ara, şunu ara. Ben kimi arayacağım ya? Jandarmayı da arayın. Jandarma da gelsin. Yazık. Polis, jandarma çağırın, Hepsini çağırın. Ben her gün su dolduruyorum ya. 34 gündür suyum yok. Yeter artık ya. Bıktım. Ben su istiyorum" dedi.
"EVİMDE MAYO İLE GEZİYORUM, DENİZDE YIKANIYORUM"
Etraftakilerin sakinleştirmeye çalıştığı vatandaş bir ara ASAT müdürünün odasına girerek bir koltuğa oturdu. Burada konuşmasına devam eden vatandaş, "Gelsin o, izin yapmayacak. Bana çözüm üretmek için senin şunun bu, bunun bu dediler. Yeter, 34 gün oldu ya. Benim evimde su yok. Benim suyum bugün gelecek. Sizin çavuşunuza 28 Haziran'da bayramda mesaj atmışım. Benim evimdeki saatin biri yok. Hamam gibi. Tuvalete giremiyorum. Ben evimde mayo ile geziyorum. 34 gündür denizde yıkanıyorum. Çağırın jandarma gelsin" diye konuştu. Bu sırada ASAT görevlileri vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı.
EVDE SU SAATİNİ SÖKMÜŞLER
Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından 28 Haziran'da evdeki su saatinin söküldüğünü ve 34 gündür tekrar takılmadığını ifade eden vatandaş 34 gündür susuz yaşadığını söyledi.
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