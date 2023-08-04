Antalya’da isyan eden vatandaş ASAT’ı boş bidonla bastı: 34 gündür suyum yok denizde yıkanıyorum

"EVİMDE MAYO İLE GEZİYORUM, DENİZDE YIKANIYORUM"

Etraftakilerin sakinleştirmeye çalıştığı vatandaş bir ara ASAT müdürünün odasına girerek bir koltuğa oturdu. Burada konuşmasına devam eden vatandaş, "Gelsin o, izin yapmayacak. Bana çözüm üretmek için senin şunun bu, bunun bu dediler. Yeter, 34 gün oldu ya. Benim evimde su yok. Benim suyum bugün gelecek. Sizin çavuşunuza 28 Haziran'da bayramda mesaj atmışım. Benim evimdeki saatin biri yok. Hamam gibi. Tuvalete giremiyorum. Ben evimde mayo ile geziyorum. 34 gündür denizde yıkanıyorum. Çağırın jandarma gelsin" diye konuştu. Bu sırada ASAT görevlileri vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı.