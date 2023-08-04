Başkan Erdoğan'dan yerel seçimler mesajı: Zaferle çıkacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan yerel seçimlerle ilgili soruya; "Türkiye'yi tarıyoruz taramaya devam ediyoruz. En iyi aday tespitlerini yaparak seçime hazırlanacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan , Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CumhurbaşkanI Recep Tayyip Erdoğan, Putin'i ziyarete ile ilgili soruya, "Öyle zannediyorum ki Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek" dedi.
"TÜRKİYE'Yİ TARIYORUZ, TARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimler ile ilgili sorulan soruya, "Yerel seçimlerle ilgili şu anda Seçim İşleri Başkanlığımız gerekli bütün alt yapı çalışmalarını devam ettiriyor. Tabi ki başta şahsım olmak üzere bütün merkez karar yönetim kurulu üyelerim milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız bunun yanında bütün milletvekillerimiz Türkiye genelinde hazırlanan programa göre şu anda zaten görevlere başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Bütün mesele en ideal aday tespitlerini yaparak ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak" şeklinde cevap verdi.
"AĞUSTOS AYI İÇERİSİNDE İNŞALLAH BU ZİYARET GERÇEKLEŞECEK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin sorulması üzerine, "Değerli arkadaşlar henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanı, İstihbarat başkanım hepsi görüşmeler yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek" dedi.
"BU KONUDA RUSYA'YLA AYNI ÇİZGİDEYİZ"
Erdoğan tahıl koridoru ve Afrika kıtasında yaşanan gelişmelerin sorulması üzerine de , "Bu konuda Rusya'yla aynı çizgideyiz. Rusya'dan Karadeniz Koridorundan gelecek tahılların biz de una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız. Hatta ve hatta şu anda bile biz gıda, tarım, hayvancılık bakanlığımız olarak bu adımları atmaya, fakir ülkelere de bu desteğimizi, yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Tabi Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Geçmişte Cezayir'de yaptığı uygulamalar, Ruanda'da yaptığı uygulamalar, Bali'de yaptığı uygulamalar bütün bunlar dünyanın artık bütün kayıtlarında mevcut ve bunu hele hele Afrikalılar çok iyi biliyor. Şu anda altın sevkini, bunun yanında uranyum sevkini tamamıyla Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu yıllardan beri, bu ülkelere yapılan zulmün bir karşılığıdır. Bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye aynen çalışıyoruz" diye konuştu.
Yüksek Askeri Şura atamalarıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu atamadan, tayinden çok çok mutlu oldum. Hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok mutlu etti. Biliyorsunuz yargıda falan bu atamalar çok var ama şimdi ilk defa Silahlı Kuvvetler'de böyle bir kızımızın albaylıktan generalliğe, amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellikti. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şuralarda bunun devamı da gelecektir" ifadelerini kullandı.
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