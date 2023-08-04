AK Parti'de yerel seçimler startı verildi! Tüm kadro sahaya iniyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi. AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları asıl şimdi başladı. Teşkilat tam kadro sahada olacak. Vekiller de kırsala inecek. 2023 Şehir Buluşmaları adı altında bakanlara da görev düşecek.
AK Parti, yeni dönemle birlikte belirlediği hedeflere ulaşmak için aktif olarak çalışmalara odaklandı.
Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın il ziyaretleri ve açılışları devam ederken bir yandan da AK Parti teşkilatları yeni dönemle birlikte saha çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda yaz döneminde yoğun bir saha çalışması yapan il ve ilçe teşkilatları, Ağustos ayı ile birlikte, gelenekselleşen "Şehir Buluşmaları" çalışmasının 2023 yılı startını verdi.
Her dönem saha çalışmalarıyla vatandaşın nabzını tutarak milletin sesine kulak veren AK Parti, bakanlarından milletvekillerine, il başkanlarından mahalle temsilcilerine kadar bütün kadrolarıyla 2023'ün yaz aylarında da sahada, vatandaşla iç içe olacak. Bu süreçte 21 yılda yapılan tüm eser ve hizmetler vatandaşla paylaşılırken; yeni dönemle birlikte ülkenin her köşesinde oluşan isteklere ve beklentilere kulak verilecek.
81 İL 922 İLÇE
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın koordine ettiği çalışmada Bakanlar, AK Parti MKYK üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla 81 il, 922 ilçede düzenlenen programlarda milletin derdi ile dertlenen, gündelik sorunların çözümünde güven veren, gelecek için de umut vaat eden AK Parti siyaseti anlatılacak.
Bu çalışmalar kapsamında esnaf ve iş yeri ziyaretleri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenecek. Engelli ve yaşlı vatandaşların yanında gazi ve şehit aileleri de ziyaret edilerek birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyetin 100. yılına vurgu yapılacak.
İl başkanlıkları tarafından düzenlenen teşkilat buluşmalarında diğer siyasi partilerden AK Parti'ye katılım sağlayanlara "hoş geldin" denilerek rozet takma törenleri gerçekleştirilecek. Önceki dönemlerde görev alan il başkanları, ilçe başkanları ve milletvekilleri ile bir araya gelinerek siyasi tecrübeleri kapsamında istişareler gerçekleştirilecek.
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