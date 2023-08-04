AK Parti’de yerel seçimler startı verildi! Tüm kadro sahaya iniyor

Her dönem saha çalışmalarıyla vatandaşın nabzını tutarak milletin sesine kulak veren AK Parti, bakanlarından milletvekillerine, il başkanlarından mahalle temsilcilerine kadar bütün kadrolarıyla 2023'ün yaz aylarında da sahada, vatandaşla iç içe olacak. Bu süreçte 21 yılda yapılan tüm eser ve hizmetler vatandaşla paylaşılırken; yeni dönemle birlikte ülkenin her köşesinde oluşan isteklere ve beklentilere kulak verilecek.