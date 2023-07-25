2024 yerel seçimler ne zaman? Belediye seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Belediye seçimleri yani yerel seçimlerin yapılacağı tarih 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte sorgulanıyor. Her 5 yılda bir gerçekleştirilen belediye seçimlerinde, yeni belediye başkanı ve muhtarlar seçiliyor. Peki, 2024 belediye seçimleri ne zaman? İşte, haberin detayları...
Türkiye Yerel Seçimleri hakkında tarih araştırmaları sürüyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ardından yerel seçimlerin hangi tarihte gerçekleştirileceği merak konusu oldu. 2024 yılında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde, yeni belediye başkanları, mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleri seçilecek. Peki, belediye seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
BELEDİYE SEÇİMLERİ (YEREL SEÇİMLER) NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.
İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
SON YEREL SEÇİM NE ZAMAN YAPILDI?
Türkiye'deki son yerel seçim, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirildi ve seçim sonucunda yerel yönetimler belirlendi.
BELEDİYE SEÇİMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?
YSK'nın kararına göre Mahalli İdareler seçimleri, beş yılda bir yapılır ve o yılın mart ayının son pazar günü oy verme günüdür. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenir.
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- 2024 yerel seçimler ne zaman? Belediye seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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