04 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.08.2023 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
ABONE OL
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika haberi...İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA