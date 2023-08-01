Yeni proje olarak Ekrem İmamoğlu’nu seçtiler! Yeni parti kuracağına yönelik bomba iddia: Hazırlıklar başladı...

ÖRNEKLERİYLE ANLATTI

Muharrem İnce bir mücadele verdi sonra ayrıldı partisini kurdu. Mustafa Sarıgül geçmişte Baykal'la bir mücadele verdi ayrılık parti kurdu. Hatta Murat Karayalçın da ayrılmıştı. Ecevit de 12 Eylül sonrası CHP'de devam etmedi. Orada CHP'deki savaştan kaçtığı için DSP'yi kurduğunu söylemişti bana.

BİR PARTİ KURMA HAZIRLIĞINDA

Ekrem İmamoğlu farklı yönlerde çalışıyor. CHP içindeki genel başkanlık yarışında başarılı olamazsa ve yeniden belediye başkanı olamazsa bir parti kurma hazırlığı olduğunu görüyorum. CHP ile umudu kesilince kenara çekileceğini düşünmüyorum. Muharrem İnce ve Sarıgül gibi yapacağını düşünüyorum.