Yeni proje olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçtiler! Yeni parti kuracağına yönelik bomba iddia: Hazırlıklar başladı...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan adaylık gerginliği zirve yaparken, İmamoğlu'nun CHP'nin ağır toplarıyla Zoom üzerinden düzenlediği darbe toplantısı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Gazeteci Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun olası parti kurma ihtimalini A Haber'de yorumlarken çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Seçimlerde yaşanan büyük hezimetin ardından istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesti. Kılıçdaroğlu diğer yandan Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimlerin değişim çağrılarına kulak tıkayıp mücadeleye devam mesajı verdi.
ZOOM ÜZERİNDEN DARBE TOPLANTISI
Bu gelişmeler sonrası İmamoğlu "İktidar için değişim" adında bir internet sitesi kurarken, CHP'deki kilit isimlerle Zoom üzerinden yaptığı Kılıçdaroğlu'na darbe toplantısı siyaset gündemine bomba gibi düştü.
Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber ekranlarında İmamoğlu'nun CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurma ihtimalini değerlendirdi.
İMAMOĞLU EĞER UMUT VEREBİLİRSE...
Muhalif seçmene umut verebilirse ve CHP'den ayrılış için haklı sebepler ortaya koyabilirse elbette İmamoğlu bir alternatif oluşturabilir. CHP'de çok keskin bir liderlik mücadelesi olduğunda ayrılıklar ve yeni partiler geliyor.
ÖRNEKLERİYLE ANLATTI
Muharrem İnce bir mücadele verdi sonra ayrıldı partisini kurdu. Mustafa Sarıgül geçmişte Baykal'la bir mücadele verdi ayrılık parti kurdu. Hatta Murat Karayalçın da ayrılmıştı. Ecevit de 12 Eylül sonrası CHP'de devam etmedi. Orada CHP'deki savaştan kaçtığı için DSP'yi kurduğunu söylemişti bana.
BİR PARTİ KURMA HAZIRLIĞINDA
Ekrem İmamoğlu farklı yönlerde çalışıyor. CHP içindeki genel başkanlık yarışında başarılı olamazsa ve yeniden belediye başkanı olamazsa bir parti kurma hazırlığı olduğunu görüyorum. CHP ile umudu kesilince kenara çekileceğini düşünmüyorum. Muharrem İnce ve Sarıgül gibi yapacağını düşünüyorum.
ESKİ ALBENİSİ KALMADI
İmamoğlu'nun rakibi İmamoğlu oldu. Kendisini siyasetin Süperman'i olarak gördü ve kendisini yıprattı. İmamoğlu 'ittifak olmazsa kazanamam" fikrine kapıldı. Eski albenisi kalmadı. Siyaset bir pırıltıdır. İmamoğlu kendi pırıltısını kendisi gölgeledi.
PROJE OLARAK İMAMOĞLU'NU SEÇTİLER
İmamoğlu'nun geride bıraktığı bir proje yok. Akla gelenler tatil ve polemik. Ekrem İmamoğlu'nun yazısını Oksijen'de yayınlaması da ortada. Bu ekip geçmişte Cem Boyner ve Kemal Derviş'e parti kurduran ekipti. Şimdi de proje olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçtiler. Parti kurabilir. Hazırlıklarını o yönde görüyorum.
Kuracağı partide başarı gelmez çünkü kendi sermayesini kendisi yok etti. Parti kurmazsa Nureddin Sözen olur, parti kurarla Mustafa Sarıgül olur.
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