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Mersin’de CHP zihniyetinden İslami değerleri hedef alan tiyatro gösterisi! Tarsus Belediyesi’nin skandalına suç duyurusu

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Giriş Tarihi: 02.08.2023 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
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Mersin’de CHP zihniyetinden İslami değerleri hedef alan tiyatro gösterisi! Tarsus Belediyesi’nin skandalına suç duyurusu

CHP zihniyetinin İslami değerleri aşağılayan yeni provokasyonuna bir yenisi daha eklendi. Tarsus Belediye Başkanlığınca düzenlenen "Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi” isimli tiyatro oyununda "Müstehcen" ve "Dini inanç değerlerini aşağılayan" alçak ifadeler yer aldı. Bu skandal karşısında Mersin Valiliği harekete geçerek Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

CHP yönetimindeki Tarsus Belediyesi'nin Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde düzenlediği sözde tiyatro gösterisinde "çarşaflı kadın" karakteri üzerinden İslami değerler alçakça hedef alındı.

ÇOCUKLARA DA İZLETİLDİ

Çocukların da izlediği açık hava tiyatro etkinliğinde 'Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi' adlı oyun oynandı.

İSLAMİ DEĞERLER HEDEF ALINDI

Sözde tiyatro oyununda "çarşaflı kadın" tiplemesi üzerinden İslami değerler alçakça hedef alındı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Kadının ahlak dışı ifadeler sarf ettiği görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca büyük infial yarattı.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Mersin Valiliği, CHP'li Tarsus Belediye Başkanlığınca tertip edilen "Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi" isimli tiyatro oyununda "Müstehcen" ve "Dini inanç değerlerini aşağılayan" ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle harekete geçti.

Valilik, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tarsus İlçemizde 30.07.2023 Pazar günü Yarbay Semsettin Mahallesi (Pazar Yeri)'nde Tarsus Belediye Başkanlığınca düzenlenen "Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi" isimli tiyatro oyununda "Müstehcen" ve "Dini inanç Değerlerini Aşağılayan" ifadeler kullanıldığı, gösteri yapıldığı ve bu oyunun çocuklar tarafından da izlendiği tespit edilmiştir. Valiliğimizce konuya ilişkin geniş inceleme başlatılmış, aynı mahiyette Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması üzerine Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz de müdahil olmuştur. İcra edilen gösterinin suç unsuru teşkil etmesi ve mağdurların çocuk olması sebebiyle 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri gereğince aile yapımız ve milli ve manevi değerlerimize uygun olmayan, müstehcenlik içeren bir gösteriyi çocukların izlemesine sebebiyet veren, bahse konu gösteriyi düzenleyen, sergileyen ve ilgisi bulunanların tespit edilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 226/1-a,b maddelerine istinaden işlem yapılması talebiyle Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuyla ilgili olarak ayrıca idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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