02 Ağustos 2023, Çarşamba
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İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin canlı yayında beyin kanaması geçirdi! Sağlık durumu hakkında açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.08.2023
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İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin canlı yayında beyin kanaması geçirdi! Sağlık durumu hakkında açıklama

İzmir'in Narlıdere ilçesinde Belediye Başkanı olarak görev yapan Ali Engin, katıldığı bir canlı yayın programında beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Engin, müşahede altına alındı.

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