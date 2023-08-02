02 Ağustos 2023, Çarşamba
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İmamoğlu’ndan değişim yemeği
Seçim yenilgisinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu, en son CHP yönetiminden isimlerle gerçekleştirdiği gizli 'zoom' toplantısıyla gündem olmuştu. O toplantının yankıları sürerken İmamoğlu bu kez CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile akşam yemeğinde buluştu. Kulislerde "Kılıçdaroğlu'nu değiştirme yemeği" yorumları yapılırken, ayrıntıları CHP'li Barış Yarkadaş anlattı.