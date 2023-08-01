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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

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Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Son dakka... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, "Sakarya ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı" dedi.

SAKARYA'DAKİ OPERASYON

Buna göre Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyon kapsamında: Hendek ilçesi TEM Otoyolu üzerinde 1'i yabancı uyruklu 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 8'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

HATAY'DAKİ OPERASYON

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüklerinin gerçekleştirdiği operasyonda ise; 8'i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Bu şahıslardan 14'ü tutuklandı, 9'u hakkında Adli Kontrol kararı verildi.

"MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"

Diğer yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" mesajını verdi.

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