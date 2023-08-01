İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

HATAY'DAKİ OPERASYON



Hatay'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüklerinin gerçekleştirdiği operasyonda ise; 8'i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.